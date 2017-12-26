Шахматист Карпов обвинил сенаторов в глупости из-за водки

Чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы Анатолий Карпов специально для НСН подготовил топ главных, на свой взгляд, новостей.

Топ-1: Турция и Украина не войдут в ЕС

Турция и Украина не войдут в состав Евросоюза в ближайшем будущем. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль...

Я думаю, что Евросоюз не может переварить то, что уже случилось. Противоречия сейчас очень серьезные внутренние, как между центральными странами Европейского Союза, так и южными. Кроме того, у бывшего восточного блока, бывших стран лагеря социализма, по многим вопросам свои позиции, и тоже серьезные разногласия. И, конечно, миграционная политика, которая вызывает критику практически по всей Европе, - это серьезное препятствие. Европейцы понимают, что с вхождением Турции и Украины эти проблемы только усилятся. Поэтому им сначала нужно разобраться внутри себя, а потом уже думать о расширении.

Топ-2: В Латвии приравняли ветеранов ВОВ к нацистам

В Латвии принят закон, который приравнивает ветеранов Великой Отечественной войны к нацистам...

Я бы все-таки перевернул, наверное: нацистов приравнивают к участникам войны, и они получат все привилегии, как и те, кто боролся с фашизмом. Это конечно вопиющее решение, которое принял Сейм. С этим не может согласиться любой нормальный человек. Это и против решений суда в Нюрнберге, и против морали человеческой. Не знаю, как можно зайти в безумии так далеко, но, мне кажется, это уже очень далеко. Я уверен, что большинство людей планеты категорически не воспримет это решение.

Топ-3: Совфед предложил понизить градус водки

В Совете Федерации предложили снизить минимальный градус водки до 37,5%...

Знаете, это конечно не великая новость, но просто мне кажется, что иногда сенаторы начинают заниматься какими-то глупостями. Может уже по серьезному не о чем говорить, хотя, мне кажется, серьезных проблем много. Что касается градусов водки, то классический вариант водки предложил в России, в первую очередь, и всему миру великий ученый, химик Менделеев. Я не думаю, что в Совете Федерации есть более понимающие люди, чем Менделеев.

Топ-4: В Москве откроются новые гостиницы

27 новых гостиниц откроются в Москве в 2018 году...

В Москве как-то всегда была проблема с гостиницами, хотя их достаточно много, но, по всей видимости, все равно не хватает, поскольку поток туристов увеличивается. Москва - уникальный в мире город, и любой человек планеты хотя бы один раз мечтает побывать в Москве. Так что, милости просим к нам!





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.