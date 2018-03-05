Демчог: Тоже хочу прикоснуться к шедевральному «Довлатову»

Топ-1: «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина «Форма воды»
«Оскар» - это, традиционно, долгожданное развлечение, которое не проходит мимо глаз многих из нас. Я тоже правым или левым глазком гляну это колоссальное шоу, базисом которой является удивительная традиция. Хотелось бы, чтобы похожая традиция возникла и в российском кинематографе, но не знаю, сколько лет для этого должно пройти.
Топ-2: Олег Меньшиков впервые наберёт актёрский курс в ГИТИСе
Я очень рад, что на территории программ, обучающих актерскому мастерству, появляется такой мощный персонаж, который, наконец, возьмет это в свои руки. Я думаю, он предложит развернутый, качественный продукт. А мне остается только пожелать всяческих успехов.
Топ-3: Кассовые сборы «Довлатова» в России составили 94–96 млн рублей
Я с нетерпением жду просмотра этой картины, действительно хочу прикоснуться к этом шедевру, поскольку люблю и уважаю этого режиссера. Да и персонаж, о котором снят этот фильм, тоже достоин всяческого внимания. И еще хорошо бы если после просмотра картины «Довлатов» зрителям в руки прыгнули его книги.
Топ-4: Начало марта в Москве станет самым холодным с начала века
Думаю, это все потому, что Москва ждет премьеры спектакля «Козья морда» 10 апреля на большой сцене «Театриума». Там, как раз, речь идет о битве мороза с весной. Это мощная, красочная постановка по пьесе Островского «Снегурочка» с вплетениями Шекспира. Это наше исследование природы любви, мы постарались подойти к этому феномену со всех сторон. Поэтому приглашаю.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.