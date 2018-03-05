Демчог: Тоже хочу прикоснуться к шедевральному «Довлатову»

Актер Вадим Демчог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: «Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина «Форма воды»

«Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Он же стал лучшим режиссером. Награду за лучший документальный фильм получила картина «Икар», посвященная допингу в российском спорте.

«Оскар» - это, традиционно, долгожданное развлечение, которое не проходит мимо глаз многих из нас. Я тоже правым или левым глазком гляну это колоссальное шоу, базисом которой является удивительная традиция. Хотелось бы, чтобы похожая традиция возникла и в российском кинематографе, но не знаю, сколько лет для этого должно пройти.

Топ-2: Олег Меньшиков впервые наберёт актёрский курс в ГИТИСе

Народный артист России Олег Меньшиков впервые наберёт актёрский курс в ГИТИСе. Консультации для желающих поступить начнутся в мае, а вступительные экзамены пройдут летом.

Я очень рад, что на территории программ, обучающих актерскому мастерству, появляется такой мощный персонаж, который, наконец, возьмет это в свои руки. Я думаю, он предложит развернутый, качественный продукт. А мне остается только пожелать всяческих успехов.

Топ-3: Кассовые сборы «Довлатова» в России составили 94–96 млн рублей

Кассовые сборы фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего по итогам четырехдневного проката в России составили 94–96 млн рублей.

Я с нетерпением жду просмотра этой картины, действительно хочу прикоснуться к этом шедевру, поскольку люблю и уважаю этого режиссера. Да и персонаж, о котором снят этот фильм, тоже достоин всяческого внимания. И еще хорошо бы если после просмотра картины «Довлатов» зрителям в руки прыгнули его книги.

Топ-4: Начало марта в Москве станет самым холодным с начала века

Начало марта в Москве станет самым холодным с начала века. Перед праздниками в столицу вернутся январские морозы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Думаю, это все потому, что Москва ждет премьеры спектакля «Козья морда» 10 апреля на большой сцене «Театриума». Там, как раз, речь идет о битве мороза с весной. Это мощная, красочная постановка по пьесе Островского «Снегурочка» с вплетениями Шекспира. Это наше исследование природы любви, мы постарались подойти к этому феномену со всех сторон. Поэтому приглашаю.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.