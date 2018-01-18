Цыпкин: Жириновский - самый талантливый актер России!

Публицист и писатель Александр Цыпкин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: СК РФ способен опровергнуть заявления Родченкова

У российского следственного комитета достаточно информации, чтобы опровергнуть утверждения информатора WADA Григория Родченкова о подмене проб отечественных атлетов на Олимпиаде в Сочи.

Вы знаете, хотелось бы какой-то ясности с этим скандалом, потому что и спортсмены страдают, и репутация страдает. Не уверен, что мы узнаем правду в ближайшее время, но я искренне желаю спортсменам держаться и выиграть на Олимпиаде все, что возможно. А история с допинговым скандалом, мне кажется, выходит далеко за рамки спорта, и это неприятно.

Топ-2: Курс биткоина упал

Топ-3: Жириновский сыграет в «Горе от ума»

Новость, которая касается 99% населения России, - курс биткоина упал! Вместе с ним, я думаю, много что упало у владельцев биткоина. А упал он, кстати, на 25%. А потому что не надо всем быть Остапами Бендерами. Не надо! Вот не понимаешь, что такое биткоин, - не инвестируй.

Театральная новость – Владимир Жириновский сыграет Фамусова в спектакле «Горе от ума» на сцене театр «Школа современной пьесы».

Я могу лишь сказать, что Владимир Вольфович – один из самых талантливых, как мне кажется, актеров нашей страны. Я абсолютно, кроме шуток, считаю, что он блестяще сыграет Фамусова, и я обязательно схожу.

Топ-4: РФПЛ стала шестой в Европе по зарплатам

Российская футбольная Премьер-лига стала шестой в Европе по уровню зарплат.

Это много говорит об уровне жизни в России. Все-таки есть нам чем гордиться, если за границей спрашивают, как у нас жизнь. Шестая в Европе по уровню зарплат. Игроки одного клуба в месяц совокупно получают порядка 30 миллионов евро. Представляю, если бы всю вот эту рабочую силу каким-то образом по-другому использовать.

Топ-5: Роналдиньо завершил карьеру

37-летний бразильский футболист Роналдиньо официально завершил карьеру.

Вы знаете, тут шутить не о чем. Это один из моих любимых футболистов. Как мне кажется, это живое доказательство того, что не всегда талант обеспечит тебе триумфальное окончание карьеры. Конечно, все, кто понимают, отдают себе отчет, что у Роналдиньо была возможность стать практически новым Пеле, и почему-то этого не вышло. Я из-за этого лично переживаю. Тем не менее, он – молодец, он выиграл Чемпионат мира. Дай Бог всем в 37 лет так хорошо зажигать.

Топ-6: Ученые «воскресили» ДНК человека

Ученые из Исландии «воскресили» ДНК человека, умершего почти 200 лет назад.

Интересно, как человек к этому бы отнесся. Вот ты лег спать совершенно спокойно, не проснулся, умер, а через 200 лет из тебя сделали клона, вырастили и начали с тебя спрашивать «Как дела?». Я, честно говорю, против пока, чтобы меня воскрешали, но, может быть, подумаю попозже.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.