Цыпкин: Жириновский - самый талантливый актер России!

Топ-1: СК РФ способен опровергнуть заявления Родченкова
Вы знаете, хотелось бы какой-то ясности с этим скандалом, потому что и спортсмены страдают, и репутация страдает. Не уверен, что мы узнаем правду в ближайшее время, но я искренне желаю спортсменам держаться и выиграть на Олимпиаде все, что возможно. А история с допинговым скандалом, мне кажется, выходит далеко за рамки спорта, и это неприятно.
Топ-2: Курс биткоина упал
Топ-3: Жириновский сыграет в «Горе от ума»
Я могу лишь сказать, что Владимир Вольфович – один из самых талантливых, как мне кажется, актеров нашей страны. Я абсолютно, кроме шуток, считаю, что он блестяще сыграет Фамусова, и я обязательно схожу.
Топ-4: РФПЛ стала шестой в Европе по зарплатам
Это много говорит об уровне жизни в России. Все-таки есть нам чем гордиться, если за границей спрашивают, как у нас жизнь. Шестая в Европе по уровню зарплат. Игроки одного клуба в месяц совокупно получают порядка 30 миллионов евро. Представляю, если бы всю вот эту рабочую силу каким-то образом по-другому использовать.
Топ-5: Роналдиньо завершил карьеру
Вы знаете, тут шутить не о чем. Это один из моих любимых футболистов. Как мне кажется, это живое доказательство того, что не всегда талант обеспечит тебе триумфальное окончание карьеры. Конечно, все, кто понимают, отдают себе отчет, что у Роналдиньо была возможность стать практически новым Пеле, и почему-то этого не вышло. Я из-за этого лично переживаю. Тем не менее, он – молодец, он выиграл Чемпионат мира. Дай Бог всем в 37 лет так хорошо зажигать.
Топ-6: Ученые «воскресили» ДНК человека
Интересно, как человек к этому бы отнесся. Вот ты лег спать совершенно спокойно, не проснулся, умер, а через 200 лет из тебя сделали клона, вырастили и начали с тебя спрашивать «Как дела?». Я, честно говорю, против пока, чтобы меня воскрешали, но, может быть, подумаю попозже.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.