Чубарова: Новогодний снег из Москвы переместился в Сахару

Художественный руководитель театральной труппы «Комедиантъ» Алена Чубарова специально для НСН подготовила топ главных новостей на ее взгляд.

Топ-1: В Сахаре выпал снег

В Сахаре выпал снег. Это крайне редкое природное явление метеорологи фиксируют четвертый раз за 37 лет.

Ну что ж, вероятно, тот снег, который должен был выпасть в Москве в Новогоднюю ночь, весь почему-то выпал в Сахаре. Так бывает. Но зато мы теперь точно знаем, куда он делся.

Топ-2: Близится запуск «Большой кольцевой линии» метро

До запуска «Большой кольцевой линии» столичного метро остается около двух месяцев. Первый участок Третьего пересадочного контура планируется запустить в феврале-марте.

Москвичи, по-моему, с нетерпением ждут запуска этой линии. В наше время дорога и транспорт – это огромная составляющая жизни. Практически ежедневно каждый второй москвич тратит на дорогу около, наверное, трех часов своего времени. Если его можно немножечко сократить, это очень важно и для общего состояния, и для настроения, и для работоспособности москвичей.

Топ-3: Акция «Доброе дело» снабдила гаджетами нуждающихся

Москвичи подарили более 2,8 тысячи гаджетов в рамках акции «Доброе дело». Смартфоны, планшеты и компьютеры передали в дар тем, кто в них нуждался, но не мог себе позволить.

Это замечательная новость! Как говорил Воланд о москвичах в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», «милосердие еще стучится в их сердцах». Это так, и будет так всегда. Я в это верю.

Топ-4: Тысячи современных книг поступили в библиотеки Москвы

В московские библиотеки поступили 11 тысяч новых книг современных российских и зарубежных писателей, которые становились лауреатами и финалистами национальных литературных премий. Это, в том числе, романы Виктора Пелевина, Владимира Сорокина и Дмитрия Глуховского.

Замечательно, что в наше время электронной библиотеки книжные полки все-таки не пустуют. Лично я очень люблю читать именно бумажные книги. В них есть что-то особенное, какое-то, может быть даже, волшебство, когда перелистываешь страницы, нюхаешь полиграфический запах новой книжки. Когда-то говорили «Вот появилось телевидение и кино – театр исчезнет!». Потом говорили, что исчезнут книги, потому что мы теперь все смотрим на планшете. Я думаю, что книги будут жить, и это прекрасно. Человек – это все-таки не только глаза, не только информация. Это нечто гораздо большее, куда включаются все органы чувств. И поэтому книга – наш проводник в мир литературы в большей степени, чем любой гаджет.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.