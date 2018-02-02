Чубарова: «Чёрные списки» литературы - синдром нездорового общества

Художественный руководитель театральной труппы «КомедиантЪ» Алена Чубарова специально для НСН подготовила топ главных и самых интересных событий уходящей недели.

Топ-1: Анна Кузнецова представила список детских книг, о которых ей стыдно говорить

Алена Чубарова: Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова представила составленный ею список детских книг, о которых ей стыдно говорить. В него, в том числе, вошли стихотворения поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз». И сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь?».

По-моему, когда начинают составляться «чёрные списки» литературы, художественных произведений, это симптом некоторого нездорового положения в обществе. Нужно, на мой взгляд, развивать вкус людей. И тогда человек сам будет понимать, что ему нужно читать, а что не стоит. А родители будут сами откладывать книги, которые ребёнку не стоит видеть. А вот эти «чёрные списки» - тревожный симптом.

Топ-2: Учёные выяснили, что женщины играют в шахматы лучше, чем мужчины

Алёна Чубарова: Учёные из университета Шеффилд выяснили, что, несмотря на множество стереотипов, женщины играют в шахматы лучше, чем мужчины.

Поскольку я женщина, для меня эта новость приятная. Хотя, я очень люблю мужчин и мне за них даже немного обидно. Мне бы хотелось, чтобы женщины и мужчины играли примерно одинаково. Во всяком случае, чтобы уровень их игры не зависел от принадлежности к полу, а от чего-то другого. Кстати, в профессии режиссёра, которая не так давно тоже считалась мужской, в современном мире всё больше женщин. Но у мужчин всё впереди. Не расстраивайтесь. Вы найдёте свою нишу, господа мужчины.

Топ-3: Картина Уотерхауса «Гилей и нимфы» возмутила феминисток

Алёна Чубарова: Манчестерская художественная галерея была вынуждена убрать из экспозиции картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилей и нимфы». Картина, на которой юные нимфы соблазняют древнегреческого героя показалась феминисткам оскорбительной.

Если так пойдёт дальше, то, вероятно, половина классических произведений будет считаться оскорбительной для того или иного круга феминисток или националистов. Абсолютно в любом произведении, даже самом невинном, можно найти оскорбление. Мишки в лесу (картина «Утро в сосновом бору» - прим. НСН), к примеру, портят деревья. Сейчас охрана природы возмутится.





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