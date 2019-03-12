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«Что и предполагалось». Журова о победе России на Универсиаде

12 Марта 2019 в 22:00
«Что и предполагалось». Журова о победе России на Универсиаде
Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: В Красноярске закрылась зимняя Универсиада – 2019

Универсиада-2019 в Красноярске
В Красноярске официально закрылась зимняя Универсиада – 2019. Торжественная церемония состоялась во дворце «Платинум Арена». В итоге в медальном зачете Универсиады сборная России заняла первое место, завоевав 112 медалей – 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых.

«Что и предполагалось, потому что у нас выставлена очень сильная команда. В ее составе есть и чемпионы мира, кстати, как  в некоторых других командах, например в команде Белоруссии. Иногда нас упрекают, что мы слишком хорошо выступили, но как страна, которая проводит Универсиаду, мы не могли выступить плохо. Мы знаем, что есть такая специфика, но в нашем случае, для нас Универсиада является очень хорошим соревнованием. У нас есть спортсмены, даже высокой квалификации, которые очень хотят на ней выступить не только для того, чтобы завоевать эту медаль, но попробовать атмосферу, приближенную к Олимпиаде. А спортсмен, конечно, хочет стать олимпийским чемпионом, поэтому, почему бы ему не воспользоваться ситуацией, и другим в назидание. Тоже привозите своих спортсменов, чтобы они тоже могли попробовать свои силы, кстати, чем усилив статус самой Универсиады. Это нормально совершенно, а если кто-то думает по-другому, то это не правильно», — выразила уверенность в эфире НСН Светлана Журова.

ТОП-2: Итоги Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2018/19

РИА Новости

Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2018/19 прошел 9 — 10 марта в американском Солт-Лейк-Сити. Россиянин Павел Кулижников занял третье место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров по итогам сезона-2018/19. На финальном этапе Кубка мира сезона он стал четвертым с результатом 1 минута 6,476 секунды, побив собственный рекорд в России.

«У нас были показаны феноменальные результаты. Большие кубки завоевали три спортсмена из России на 500 метров, 1,5-километровой дистанции и 5 тысяч метров. Впервые Александр Румянцев в истории России и Советского Союза завоевал кубок на этой дистанции, на длинной дистанции. Еще завоевали две серебряных, и пять бронзовых медалей. Это кубки, это финал! То есть очень много соревнований в течение сезона наши ребята выиграли. Поэтому успешно закончили конькобежцы, я за них радуюсь. На самом деле фантастический результат. Мало говорят об этом СМИ, поэтому не могу не сказать в своих авторских новостях про эту новость», — поделилась впечатлениями в эфире НСН Светлана Журова.

ТОП-3: В России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации

РИА Новости
По данным Минтруда, в России слишком много экономистов и менеджеров.. В ведомстве подчеркнули, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости. Несмотря на это, сохраняется мнение о престиже таких специальностей, как «менеджер» или «экономист».

«Не возможно не согласиться. На самом деле, действительно, на рынке труда очень много молодых людей, которые имеют эти профессии, но не могут найти работу. Но я бы сказала больше: их не устраивает зарплата. Им нужна, по компетенциям, которые они считают, что получили в том или ином учебном заведении, не меньше 100 тысяч, по крайней мере. Наверное, в этом и заключается одна из основных сложностей. Ну и в службе занятости, несомненно, таких вакансий крайне мало», — заявила в эфире НСН Светлана Журова.

О проекте:  

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, и Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.
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