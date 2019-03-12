«Что и предполагалось». Журова о победе России на Универсиаде

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: В Красноярске закрылась зимняя Универсиада – 2019





В Красноярске официально закрылась зимняя Универсиада – 2019. Торжественная церемония состоялась во дворце «Платинум Арена». В итоге в медальном зачете Универсиады сборная России заняла первое место, завоевав 112 медалей – 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых.

«Что и предполагалось, потому что у нас выставлена очень сильная команда. В ее составе есть и чемпионы мира, кстати, как в некоторых других командах, например в команде Белоруссии. Иногда нас упрекают, что мы слишком хорошо выступили, но как страна, которая проводит Универсиаду, мы не могли выступить плохо. Мы знаем, что есть такая специфика, но в нашем случае, для нас Универсиада является очень хорошим соревнованием. У нас есть спортсмены, даже высокой квалификации, которые очень хотят на ней выступить не только для того, чтобы завоевать эту медаль, но попробовать атмосферу, приближенную к Олимпиаде. А спортсмен, конечно, хочет стать олимпийским чемпионом, поэтому, почему бы ему не воспользоваться ситуацией, и другим в назидание. Тоже привозите своих спортсменов, чтобы они тоже могли попробовать свои силы, кстати, чем усилив статус самой Универсиады. Это нормально совершенно, а если кто-то думает по-другому, то это не правильно», — выразила уверенность в эфире НСН Светлана Журова.

ТОП-2: Итоги Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2018/19

Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона-2018/19 прошел 9 — 10 марта в американском Солт-Лейк-Сити. Россиянин Павел Кулижников занял третье место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров по итогам сезона-2018/19. На финальном этапе Кубка мира сезона он стал четвертым с результатом 1 минута 6,476 секунды, побив собственный рекорд в России.

«У нас были показаны феноменальные результаты. Большие кубки завоевали три спортсмена из России на 500 метров, 1,5-километровой дистанции и 5 тысяч метров. Впервые Александр Румянцев в истории России и Советского Союза завоевал кубок на этой дистанции, на длинной дистанции. Еще завоевали две серебряных, и пять бронзовых медалей. Это кубки, это финал! То есть очень много соревнований в течение сезона наши ребята выиграли. Поэтому успешно закончили конькобежцы, я за них радуюсь. На самом деле фантастический результат. Мало говорят об этом СМИ, поэтому не могу не сказать в своих авторских новостях про эту новость», — поделилась впечатлениями в эфире НСН Светлана Журова.

ТОП-3: В России оказалось слишком много специалистов в сфере бизнеса и администрации





По данным Минтруда, в России слишком много экономистов и менеджеров.. В ведомстве подчеркнули, что численность безработных с высшим образованием в этой области преобладает над количеством вакансий в службе занятости. Несмотря на это, сохраняется мнение о престиже таких специальностей, как «менеджер» или «экономист».

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«Не возможно не согласиться. На самом деле, действительно, на рынке труда очень много молодых людей, которые имеют эти профессии, но не могут найти работу. Но я бы сказала больше: их не устраивает зарплата. Им нужна, по компетенциям, которые они считают, что получили в том или ином учебном заведении, не меньше 100 тысяч, по крайней мере. Наверное, в этом и заключается одна из основных сложностей. Ну и в службе занятости, несомненно, таких вакансий крайне мало», — заявила в эфире