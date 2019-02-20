Бочаров: Путин погрузил меня в мир грёз!

Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.

Я слушал первую часть выступления и весь погрузился в мир грез, где многодетные семьи купаются в деньгах, размер ипотечных ставок нужно рассматривать в микроскоп, мусора почти нет, а интуристы, приезжающие к нам без виз, поражаются уровню образования россиян. Вырвали меня из этих мечтаний громкие аплодисменты, раздавшиеся с экрана. Это члены Совета Федерации били руками об руки. Сенаторы и депутаты, откровенно скучавшие на словах о благосостоянии народа, взбодрились, на теме внешней угрозы. Оно и понятно: первая часть подразумевает огромный труд, высокую квалификацию, ответственность, а как реагировать на внешнего врага, им всем давно известно. Сжать кулаки и не стесняться в выражениях, говоря о наших заокеанских партнерах.

Топ-2: В Госдуме задумали штрафовать пассажиров плацкартных вагонов за грязные носки

В Госдуме задумали штрафовать пассажиров плацкартных вагонов за грязные носки. По мнению авторов инициативы, именно они являются главной причиной дискомфорта для путешествующих поездом.

Да что их штрафовать? Ссаживать с поезда и пусть идут, куда им надо, в своих грязных носках прямо по шпалам!

Топ-3: Кошка Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния

Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния. Об этом сам дизайнер неоднократно говорил в интервью.

Киса Шупетт (а именно так ее зовут) и так уже зарабатывает на рекламе в своих аккаунтах в «твиттере» и «инстаграме». Надеюсь, ее котята получат хорошее образование и продолжат дело дедушки.

Топ-4: Вандалы испортили скульптуру, созданную по мотивам фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»

Вандалы нарисовали тэг #MeToo на скульптуре, созданной по мотивам фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер». Фотография была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.

Девушка с этого знаменитого фото (где моряк целует прогнувшуюся в истоме медсестру), когда она уже превратилась из девушки в бабушку, заявила, что этот поцелуй был нанесен совершенно против ее воли. Но ответ на вопрос о том, каким образом пострадала скульптура, что ее «затэгали», как жертву обиды со стороны мужчин, вандалы оставили на откуп нашему воображению.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.