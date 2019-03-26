Бильжо: Не надо стесняться психиатров

Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: 30% россиян страдают различными психическими заболеваниями

В России порядка 30% жителей страдают различными психическими заболеваниями. Весной у них повышается вероятность обострения недугов. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Мне близка эта тема, потому, что я был психиатром и лечил душевнобольных. Могу сказать, что весной обостряются не только психические но и соматические болезни. В этом смысле нужно быть особенно внимательным своему здоровью. Те, кто не ходит к психиатру, но нуждается в нем, должен заставить себя это сделать. И стесняться психиатра не стоит. Посмотрите, в американском фильме все психиатры – красавцы, как Брюс Уиллис. Избавьтесь от этого страха, мы живем в XXI веке, а вы считаете, что психиатр – это человек, который описан у Чехова в "Палате №6"», - посетовал Андрей Бильжо в беседе с НСН.

Топ-2: Алтайский министр образования вступился за уволившуюся из-за фотографии в купальнике учительницу

Алтайский министр образования вступился за уволившуюся из-за фотографии в купальнике учительницу. По словам Максима Костенко, педагоги, которые ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его, необходимы учебным заведениям. Костенко пригласил учительницу на прием и заверил, что ведомство сможет найти для нее достойное место.

«Учительница в своей личной жизни имеет право делать все, что ей угодно. Подумаешь, сфотографировалась в купальнике! Там, кстати, еще была фотография в вечернем платье. Эти люди думают, что учительница должна ходить с халой на голове, с белым, ажурным воротничком образца 1930-х годов, и быть таким «синим чулком». На самом деле, это абсолютная глупость. Чем ярче личность учительницы (да и учителя), тем больше у них авторитет среди учеников. Вспоминаю учительницу начальных классов, которая учила моего сына или учительницу, которая учила моего внука, и думаю, что если бы они были одеты по-другому и вели себя по-другому, то мой внук и мой сын учились бы чуть лучше. Хотя, у них все отлично», - заметил в беседе с НСН Андрей Бильжо.

Топ-3: Россияне рассказали, чего боятся во время путешествий

Онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru провел опрос среди россиян и выяснил, чего больше всего боятся туристы при поездке в другие страны. Самым большим страхом путешественники из России назвали потерю документов. За этот вариант проголосовали 43% опрошенных. Помимо этого, туристы боятся попасть в больницу и тюрьму.

«Нужно бояться болезней, а не больницы, нужно бояться себя, если ты совершаешь преступление и нужно быть внимательным, чтобы не потерять документы. Да, расскажу вам интересную историю на эту тему. Один турист в Австралии фотографировался с кенгуру, решил пошутить и накинул ей на плечи свой пиджак. Кенгуру сфотографировалась, а потом развернулась и поскакала далеко-далеко. А в карманах этого пиджака были все документы и деньги. Я подумал, что кенгуру улетела на самолете вместо этого гражданина, а он так и остался жить вместе с другими кенгуру»,- рассказал Андрей Бильжо с НСН.





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