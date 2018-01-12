Беляков: Иноагентами могут оказаться невинные блогеры

Сенатор Антон Беляков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Хакеры опубликовали связь WADA и ФБР

Первое с чего я начну, это, конечно, материалы, которые были опубликованы в целом ряде СМИ, касающиеся доказательств связи антидопингового агентства WADA и Федерального бюро расследований США.

В частности, в документах упоминается Хэл Голдсмит, который получил премию директора ФБР, некий Ричард Янг, который является партнером международной юридической компании Bryan Cave, многократно в СМИ упоминающийся в связи с сотрудничеством с Федеральным бюро расследований. А также некий Мартин Дюбей, который является членом Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов в ФБР, а также занимает пост начальника разведки в Великобритании и Европе. Как минимум, эти товарищи, которые непосредственно имели отношение к расследованию WADA в отношении спортсменов из России, оказались с такой любопытной репутацией. Знаете, что называется, мы все об этом подозревали. Теперь, вот видите, еще и документы появились.

Топ-2: Блогеры могут стать иноагентами

В России могут появиться блогеры-иностранные агенты, которые в соответствии с законом, если он будет принят, будут обязаны все свои сообщения в сети Интернет помечать тем, что распространяется это сообщение иностранным агентом. Кроме того, им придется зарегистрировать юридические лица и принять еще целый ряд решений.

Не видел я пока этот закон. Конечно же, сразу начинают возникать сомнения. Представим себе на минутку, что у кого-то родственники живут за рубежом. Вдруг решит бабушка внуку деньги на карточку перечислить, а он останется пожизненно иностранным агентом. Но надеюсь, что, все-таки, добросовестных блогеров депутатская инициатива не коснется.

Топ-3: Капитан не пропустил генералов в лифт

История о том, как один капитан генералов в лифт не пропустил. В Главном следственном управлении подмосковного МВД возле лифта случайным образом оказались руководители главка и некий следователь в должности капитана. Так вот, он, видимо, знал протокол, по которому в лифт сначала входят младшие, пробуют его, что называется, на прочность, а уже потом руководство. Равно как, исходя из светского протокола, в лифт сначала входят мужчины. В общем, генералы об этом не знали. Когда капитан вошел в лифт первым, ему был объявлен выговор. Видите как, отделался, что называется, легким испугом, а то ведь могли и штанами с лампасами отхлестать.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.