Беляков: Иноагентами могут оказаться невинные блогеры

Топ-1: Хакеры опубликовали связь WADA и ФБР
В частности, в документах упоминается Хэл Голдсмит, который получил премию директора ФБР, некий Ричард Янг, который является партнером международной юридической компании Bryan Cave, многократно в СМИ упоминающийся в связи с сотрудничеством с Федеральным бюро расследований. А также некий Мартин Дюбей, который является членом Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов в ФБР, а также занимает пост начальника разведки в Великобритании и Европе. Как минимум, эти товарищи, которые непосредственно имели отношение к расследованию WADA в отношении спортсменов из России, оказались с такой любопытной репутацией. Знаете, что называется, мы все об этом подозревали. Теперь, вот видите, еще и документы появились.
Топ-2: Блогеры могут стать иноагентами
Не видел я пока этот закон. Конечно же, сразу начинают возникать сомнения. Представим себе на минутку, что у кого-то родственники живут за рубежом. Вдруг решит бабушка внуку деньги на карточку перечислить, а он останется пожизненно иностранным агентом. Но надеюсь, что, все-таки, добросовестных блогеров депутатская инициатива не коснется.
Топ-3: Капитан не пропустил генералов в лифт
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.