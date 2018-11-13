Беляков: Банковские вклады придётся проверять чаще

Сенатор Антон Беляков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.



Топ-1: «Мертвые» вклады предложили направлять в бюджет

Вклады, которыми длительное время не интересовались их владельцы, можно было бы направлять в бюджет. Соответствующую инициативу изучают в Госдуме.

Какие критерии коллеги из Госдумы предлагают использовать для того, чтобы определить, что человек достаточно долго не интересуется своим вкладом и деньги можно направить в бюджет? Мне-то всегда казалось, что мы должны доверять нашей банковской системе и если деньги лежат в банке, можно не волноваться. Ан нет! Теперь людям, имеющим вклады, лучше их почаще проверять.

Топ-2: Путин поручил Медведеву оценить налоговую нагрузку на россиян

Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву оценить налоговую нагрузку на россиян. По словам президента, необходимо понимать, что происходит в регионах «не на бумажках, а в реальной жизни».

Снижать налоговую нагрузку для россиян или поднимать – об этом пока ничего не говорится. Но, раз прямое поручение поступило, то сейчас, по крайней мере, разберутся, что же у нас с налогами. Без такого поручения правительство могло бы и не найти времени, чтобы погрузиться в этот сложный вопрос.

Топ-3: Половина учителей математики и информатики в России не справилась с тестом по своему предмет

Половина учителей математики и информатики в России не справилась с тестом по своему предмету. Такие данные по результатам аттестации преподавателей-предметников приводит Рособрнадзор.

Очень печально, потому, что мы-то думали, что учителя, чтобы давать знания по своему предмету, сами им владеют. И вдруг оказывается, что примерно каждого второго педагога следовало бы пожурить, отругать, а лучше, конечно, уволить. Но такая идея Рособрнадзору в голову не пришла. Поэтому свое доброе и вечное (по поводу разумного я начинаю сомневаться) они продолжат сеять.

Топ-4: Санкт-Петербург признали самым «добрым» городом России

Санкт-Петербург признали самым «добрым» городом России. Таковы данные, проведенные интернет-сервисом бронирования жилья. Второе место в рейтинге самых «добрых» городов России занял Краснодар. Третье место разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск.

Пожалуй, соглашусь. Мой личный рейтинг совпадает с результатами этого исследования. Причем, Санкт-Петербург не только самый добрый, но еще и самый интеллигентный. Здесь, заходя в общественный транспорт, вы можете видеть, как при появлении женщины, не важно, какого возраста, стразу несколько представителей сильного пола буквально подскакивают, чтобы уступить место. Жаль, что в первой тройке не оказалось моего родного Владимира. Мне кажется, что мои земляки могли бы побороться за серебро или бронзу.









О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.