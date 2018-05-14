Баженов: Жму руку альпинисту без ног, покорившему Эверест!

Топ-1: В ГД внесен законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций
Я считаю, очень правильная инициатива. Правда, не думаю, что такие маленькие штрафы смогут образумить граждан, которые не хотят, например, открывать филиалы своих фирм в Крыму опасаясь санкций. Нужно делать такие штрафы, чтобы или люди закрывали свои большие конторы или открывали свои представительства в этом регионе. Не нужно бояться, нужно делать.
Топ-2: Большинство россиян довольны жизнью
Ну, узнаю своих соотечественников! Это абсолютно нормально! Мы вот такие, пессимистически угрюмые, и, в то же время, оптимистично смотрящие на положение вещей. Да, у нас так всегда: вроде все хорошо, но вдруг что ... Знаете, моя бабушка писала в письмах из деревни «Погода у нас хорошая, но не знаем, что будет завтра». Это нормально!
Топ-3: Более 70% ТЦ в России соответствуют требованиям пожарной безопасности
Ну, я надеюсь те, что в эти 70% не вошли, уже закрыты. Правильно? А если еще не закрыли, но нужно непременно их закрыть в ближайшее время. Ведь мы же с вами знаем, что бывает, если торговый центр не соответствует требованиям пожарной безопасности.
Топ-4: 70-летний китаец с ампутированными ногами покорил Эверест
Жму руку! Молодец, старикан! Многие и о четырех конечностях не могут туда добраться. Вот я, например. Честно вам скажу, два раза пытался и ни разу не забрался. А тут человек на одних руках залез! Памятник нужно поставить!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.