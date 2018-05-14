Баженов: Жму руку альпинисту без ног, покорившему Эверест!

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: В ГД внесен законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций и содействие российских граждан их введению. Инициатива предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а также штрафы до 600 тысяч рублей.

Я считаю, очень правильная инициатива. Правда, не думаю, что такие маленькие штрафы смогут образумить граждан, которые не хотят, например, открывать филиалы своих фирм в Крыму опасаясь санкций. Нужно делать такие штрафы, чтобы или люди закрывали свои большие конторы или открывали свои представительства в этом регионе. Не нужно бояться, нужно делать.

Топ-2: Большинство россиян довольны жизнью

Большинство опрошенных россиян довольны жизнью и положительно оценивают положение в стране, однако 45% респондентов ожидают ухудшения ситуации. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения

Ну, узнаю своих соотечественников! Это абсолютно нормально! Мы вот такие, пессимистически угрюмые, и, в то же время, оптимистично смотрящие на положение вещей. Да, у нас так всегда: вроде все хорошо, но вдруг что ... Знаете, моя бабушка писала в письмах из деревни «Погода у нас хорошая, но не знаем, что будет завтра». Это нормально!

Топ-3: Более 70% ТЦ в России соответствуют требованиям пожарной безопасности

Более 70% торговых центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности, заявил 14 мая главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Ну, я надеюсь те, что в эти 70% не вошли, уже закрыты. Правильно? А если еще не закрыли, но нужно непременно их закрыть в ближайшее время. Ведь мы же с вами знаем, что бывает, если торговый центр не соответствует требованиям пожарной безопасности.

Топ-4: 70-летний китаец с ампутированными ногами покорил Эверест

Оставшийся без обеих ног 70-летний альпинист из Китая Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, добравшимся до вершины Эвереста с непальской стороны.

Жму руку! Молодец, старикан! Многие и о четырех конечностях не могут туда добраться. Вот я, например. Честно вам скажу, два раза пытался и ни разу не забрался. А тут человек на одних руках залез! Памятник нужно поставить!





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.