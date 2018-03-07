Баженов: Я - за жесткий патриархат!

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.
Топ-1: Большинство россиян выступают за равноправие в семье
Мне кажется, это абсолютно нормальная статистика. Но, в данном случае, я, как ни удивительно, не в большинстве: я отношусь к 16%, которые голосуют за жесткий патриархат.
Топ-2: Виктор Бут рассказал, кто его поддерживает во время заключения в тюрьме США
Я очень жалею Виктора Бута. Считаю, что он ни в чем не виноват и очень несправедливо держать его в тюрьме Соединенных Штатов. Эта ситуация лишний раз подчеркивает, что Вашингтон не считается ни с каким законом, думаю, что скоро такому положению вещей будет положен конец.
Топ-3: Путин снялся в ролике ЧМ-2018
Топ-4: Трамп встретится с производителями видеоигр
Ну а что еще остается президенту США, когда все остальные серьезные переговоры, серьезные встречи уже заняты президентами других стран! Отлично, что уж тут, игры - важное дело, а для американцев так вообще одно из самых главных! А второе важное американское дело - это следующая международная новость.
Топ-5: Американцы научили робота жарить бургеры
Теперь американцам вообще нечего делать. Единственное занятие, которое они любили и умели делать, теперь передано роботу. Скоро ведь роботы и жрать эти бургеры станут! Тогда Америку нужно будет просто закрывать!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.