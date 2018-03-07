Баженов: Я - за жесткий патриархат!

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Большинство россиян выступают за равноправие в семье

Топ-2: Виктор Бут рассказал, кто его поддерживает во время заключения в тюрьме США

Топ-3: Путин снялся в ролике ЧМ-2018

Топ-4: Трамп встретится с производителями видеоигр

Топ-5: Американцы научили робота жарить бургеры

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Большинство россиян - 82% - выступают за равноправие в семейных отношениях. По их мнению, все важные решения должны приниматься супругами совместно. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Исследователи также выяснили, что 16% опрошенных считают, что в семье однозначным лидером должен быть мужчина, 1% отводит эту роль женщинеМне кажется, это абсолютно нормальная статистика. Но, в данном случае, я, как ни удивительно, не в большинстве: я отношусь к 16%, которые голосуют за жесткий патриархат.В США приговоренный к 25 годам тюрьмы российский бизнесмен Виктор Бут, которого обвинили в якобы планировании убийства американцев, рассказал о десяти годах, которые он провел в заключении. По его словам, больше всего его поддерживают любовь близких, любимых, друзей и Родина.Я очень жалею Виктора Бута. Считаю, что он ни в чем не виноват и очень несправедливо держать его в тюрьме Соединенных Штатов. Эта ситуация лишний раз подчеркивает, что Вашингтон не считается ни с каким законом, думаю, что скоро такому положению вещей будет положен конец.Президент Владимир Путин снялся в видеоролике, посвященном 100 дням до начала чемпионата мира по футболу. В ролике представители 32-ух стран-участниц мундиаля жонглируют мячом. Я с удовольствием увидел, что наш президент в прекрасной физической форме и что он прекрасно жонглирует мячом. Я, например, так не могу.8 марта пройдёт встреча президента США Дональда Трампа и членов Ассоциации производителей видеоигр. Будущая встреча в Белом доме позволит обсудить важные вопросы видеоигровой индустрии, связанные с насилием, например возрастные ограничения.Ну а что еще остается президенту США, когда все остальные серьезные переговоры, серьезные встречи уже заняты президентами других стран! Отлично, что уж тут, игры - важное дело, а для американцев так вообще одно из самых главных! А второе важное американское дело - это следующая международная новость.Американцы научили робота жарить бургеры. Робот одновременно обжаривает 12 сэндвичей, убирается на рабочем месте, а также перемалывает фарш, дозирует начинку и приправы.Теперь американцам вообще нечего делать. Единственное занятие, которое они любили и умели делать, теперь передано роботу. Скоро ведь роботы и жрать эти бургеры станут! Тогда Америку нужно будет просто закрывать!

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.