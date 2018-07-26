Баженов уличил американски ученых в плагиате

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Мяч, подаренный Путиным Трампу содержит чип

Американские СМИ сообщили, что футбольный мяч чемпионата мира-2018 года в России, который президент РФ Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в Хельсинки, оснащен специальным «жучком».

Хочу сказать, что эта информация очень сомнительная. Если бы Владимир Владимирович захотел подслушать, о чем говорит товарищ Трамп, то сделал бы это и без мячика. А если серьезно отнестись к этому, то, должен отметить очень странное поведение наших российских СМИ. Почему-то все рассказали, что в мячике обнаружен чип, и практически никто не рассказал о том, что такие чипы фирма производитель зашила во все мячи чемпионата мира, чтобы можно было отслеживать его положение на поле. И этот мяч не был исключением, это же настоящий мяч чемпионата мира! Получается, один настоящий президент подарил другому настоящему президенту настоящий мяч. И нечего выпендриваться.

Топ-2: Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность для работодателей, увольняющих людей предпенсионного возраста. Эта мера может быть включена в план правительства по смягчению последствий пенсионной реформы. Предлагаемое решение, как считают в министерстве труда, позволит не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по возрастному признаку.

Наверное, это правильная мера. Я, конечно, очень сочувствую пенсионерам и людям предпенсионного возраста, но, с другой стороны, надо же подумать и о молодых. Куда им-то деваться? Работа в нынешнее время – большой дефицит, поэтому уважительно нужно относиться не только к старости, но и к молодости.

Топ-3: Йеллоустоунский вулкан находится стык тектонических плит, движение которых может его активировать

Учёные из Политехнического университета Вирджинии выяснили, что прямо под вулканом в национальном парке Йеллоустоун находится стык тектонических плит, небольшого сдвига которых хватит, чтобы запустить цепную реакцию и «активировать» вулкан. По мнению экспертов, это может случиться уже через несколько лет.

Какие образованные ученые из университета Вирджинии! Наверное, они выучили азбуку и с помощью какого-нибудь гугл-транслейта перевели работы российских ученых из Института вулканологии и физики Земли, ведь еще 35 лет назад мой очень хороший друг и наставник, академик Генрих Семенович Штейнберг предупреждал, что вулканом в национальном парке Йеллоустоун находится стык тектонических плит, небольшого сдвига которых хватит, чтобы запустить цепную реакцию. Вот, все-таки, что значит глобализация науки!





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.