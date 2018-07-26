Баженов уличил американски ученых в плагиате

Топ-1: Мяч, подаренный Путиным Трампу содержит чип
Хочу сказать, что эта информация очень сомнительная. Если бы Владимир Владимирович захотел подслушать, о чем говорит товарищ Трамп, то сделал бы это и без мячика. А если серьезно отнестись к этому, то, должен отметить очень странное поведение наших российских СМИ. Почему-то все рассказали, что в мячике обнаружен чип, и практически никто не рассказал о том, что такие чипы фирма производитель зашила во все мячи чемпионата мира, чтобы можно было отслеживать его положение на поле. И этот мяч не был исключением, это же настоящий мяч чемпионата мира! Получается, один настоящий президент подарил другому настоящему президенту настоящий мяч. И нечего выпендриваться.
Топ-2: Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста
Наверное, это правильная мера. Я, конечно, очень сочувствую пенсионерам и людям предпенсионного возраста, но, с другой стороны, надо же подумать и о молодых. Куда им-то деваться? Работа в нынешнее время – большой дефицит, поэтому уважительно нужно относиться не только к старости, но и к молодости.
Топ-3: Йеллоустоунский вулкан находится стык тектонических плит, движение которых может его активировать
Какие образованные ученые из университета Вирджинии! Наверное, они выучили азбуку и с помощью какого-нибудь гугл-транслейта перевели работы российских ученых из Института вулканологии и физики Земли, ведь еще 35 лет назад мой очень хороший друг и наставник, академик Генрих Семенович Штейнберг предупреждал, что вулканом в национальном парке Йеллоустоун находится стык тектонических плит, небольшого сдвига которых хватит, чтобы запустить цепную реакцию. Вот, все-таки, что значит глобализация науки!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.