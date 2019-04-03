Баженов рассказал о реальном состоянии косаток и белух в Приморье

Топ-1: Скончался актер Алексей Булдаков
«Царство небесное! Прекрасный был человек и отличный актер. Бог собирает лучшую команду»,- отметил Тимофей Баженов в беседе с НСН.
Топ-2: Западные ученые летят в Приморье для спасения косаток
«Скажу вам прямо: называть это учреждение «китовой тюрьмой» уже неправильно. Это значит, что мы становимся заложниками чужого информационного поля. На самом деле, животные там содержатся неплохо. Их содержание и отлов контролируются российским законодательством. Никаких кошмаров там я не наблюдаю. Я знаю членов рабочей группы по белухам и косаткам и сам собираюсь в скором времени вылететь в Находку для расследования сложившейся там ситуации. Хочу предупредить всех, что международные экологические движения пытаются раскачать ситуацию в Российской Федерации, опираясь на выдуманные факты. Надеюсь, что сын знаменитого Кусто не станет инструментом в руках людей, которые хотят очернить Россию на ровном месте», - подчеркнул Тимофей Баженов в беседе с НСН.
Топ-3: Большинство россиян считают агрессию в школе обычным явлением
«Да, действительно, насилие в школах всегда было, есть и, наверное, будет. Это связано с тем, что юноши девушки, девочки и мальчики сражаются за место под солнцем. И, конечно же, ответственность, в первую очередь, нужно возложить на родителей и учителей. Дети ни в чем не виноваты, виноваты воспитатели. Но когда такое происходит, агрессия должна быть вовремя пресечена, а виновные примерно наказываться. Думаю, дела должны обстоять именно так», - резюмировал Тимофей Баженов в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, и Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.