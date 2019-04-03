Баженов рассказал о реальном состоянии косаток и белух в Приморье

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Скончался актер Алексей Булдаков

Улан-Баторе,

Советский и российский актер театра и кино Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни. Булдаков умер в Монголии, сообщила подруга актера Татьяна Руднева. «Алексей Булдаков умер вон уехал туда отмечать день рождения лучших друзей, — сказала она. — Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне, по предварительной информации, оторвался тромб».

«Царство небесное! Прекрасный был человек и отличный актер. Бог собирает лучшую команду»,- отметил Тимофей Баженов в беседе с НСН.

Топ-2: Западные ученые летят в Приморье для спасения косаток

Группа экспертов во главе с исследователем океанов Жаном-Мишелем Кусто, старшим сыном известного океанографа Жака-Ива Кусто, получила российские визы и готовится вылететь в нашу страну. Здесь специалисты примут участие в спасении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

«Скажу вам прямо: называть это учреждение «китовой тюрьмой» уже неправильно. Это значит, что мы становимся заложниками чужого информационного поля. На самом деле, животные там содержатся неплохо. Их содержание и отлов контролируются российским законодательством. Никаких кошмаров там я не наблюдаю. Я знаю членов рабочей группы по белухам и косаткам и сам собираюсь в скором времени вылететь в Находку для расследования сложившейся там ситуации. Хочу предупредить всех, что международные экологические движения пытаются раскачать ситуацию в Российской Федерации, опираясь на выдуманные факты. Надеюсь, что сын знаменитого Кусто не станет инструментом в руках людей, которые хотят очернить Россию на ровном месте», - подчеркнул Тимофей Баженов в беседе с НСН.

Топ-3: Большинство россиян считают агрессию в школе обычным явлением

57% в возрасте от 18 до 44 лет считают агрессию в школе обычным явлением. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ответственность за насилие в школах 62% опрошенных возложили на родителей. Треть респондентов заявили, что в подобных случаях виноваты учителя, четверть — что журналисты, каждый десятый респондент заявил, что вина на самих детях.

«Да, действительно, насилие в школах всегда было, есть и, наверное, будет. Это связано с тем, что юноши девушки, девочки и мальчики сражаются за место под солнцем. И, конечно же, ответственность, в первую очередь, нужно возложить на родителей и учителей. Дети ни в чем не виноваты, виноваты воспитатели. Но когда такое происходит, агрессия должна быть вовремя пресечена, а виновные примерно наказываться. Думаю, дела должны обстоять именно так», - резюмировал Тимофей Баженов в беседе с НСН.





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