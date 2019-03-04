Баженов посоветовал не хватать воронят, не тревожа ворон

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Пользователи соцсетей высмеяли очередную выходку Порошенко

Соцсети высмеяли президента Украины Петра Порошенко с пятилитровой бутылью воды. У ног главы государства стояла пятилитровая пластиковая бутыль с водой, пока он принимал участие в заседании Совета регионального развития Одесской области. При этом среди всех участников такая бутыль с водой была лишь у Порошенко, отмечают в соцсетях

«Ну как тут комментировать? Ничего удивительного! Давно известно, что этот персонаж, к сожалению, алкоголик. А алкоголиков, как известно, мучает жажда. Вот видимо для того, чтобы бороться с этим недугом, ему и поставили пятилитровую бутылку. Как говорится, много воды не бывает, главное, чтобы она была холодная. Ну, а лучше, конечно, просто не бухать», — посоветовал в эфире НСН Тимофей Баженов.

ТОП-2: Москвичей призвали опасаться агрессивных ворон

Москвичам рекомендуют весной носить с собой зонты для защиты от стай ворон, чье поведение становится агрессивным весной в период гнездования.

«Эта новость наводит меня на грустные мысли. Я начинаю думать о том, что московские власти хотят полностью избавить город от ворон, а я ворон очень люблю и уважаю. Я думаю, что москвичам не зонты нужно с собой носить, а запретить себе хватать воронят, которые вылетают весной из гнезда. Если не беспокоить ворон, то и вороны не будут беспокоить людей», — в эфире НСН посоветовал Тимофей Баженов.

ТОП-3: Ученые обеспокоены состоянием китов и белух в «китовой тюрьме»

Состояние содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье морских млекопитающих вызывает опасение у ученых Института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии. Специалист по белухам Вера Краснова сделала это заключение, изучив фото и видео, снятые корреспондентом.

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«Честно говоря, это очень своеобразная ситуация. Если Вере Красновой действительно так интересна судьба морских млекопитающих, которые якобы содержатся там в плохих условиях, я бы на ее месте взял бы билет, полетел и проверил. Потому что опираться на фото и видео непонятно кем снятые, это, конечно, мягко говоря, антинаучно. Если действительно нужно вмешаться в судьбу этих морских млекопитающих, в первую очередь, ее следует проверить. Ну, а если просто нужен хайп... Пусть этим молодежь бессмысленная занимается в социальных сетях», — заявил в эфире