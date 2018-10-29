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Баженов назвал виновных в нападении львицы на ребёнка

29 Октября 2018 в 20:00
Баженов назвал виновных в нападении львицы на ребёнка
Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

Топ-1: Песков назвал главную задачу Путина на встрече с Трампом

Путин и Трамп на саммите G20 в Гамбурге
Тимофей Баженов: Главной задачей президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом будет обмен мнениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Очень хорошо, что Россия и Америка стали обмениваться мнениями, что между нашими странами возник какой-то диалог. На мой взгляд, отношения между Москвой и Вашингтоном после Барака Обамы, безусловно, улучшились. Это видно и по инвестиционному климату и по политическому. Когда президенты двух стран разговаривают, спокойно могут разговаривать и, например, представители бизнеса, представители экономики, представители культуры и искусства. Все это, безусловно, отдаляет нас от холодной и, слава богу, от «горячей» войны.

Топ-2: В Москве простились с Николаем Караченцовым

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
Тимофей Баженов: В московском театре «Ленком» прошла траурная церемония прощания с Николаем Караченцовым. Народный артист РСФСР умер 26 октября, не дожив один день до своего 74-летия. 

Жалко Николая Петровича. Царство небесное. Я знаю, что провожали его аплодисментами, и, скажу честно, мне эта традиция не нравится. Думаю, на похоронах, все-таки, аплодировать не надо. Я бы проводил Николая Петровича в последний путь тишиной. Но меня тут никто не спросил и эти аплодисменты – безусловно, выражение признательности со стороны зрителей. Николай Петрович был прекрасный человек и хороший актер.

Топ-3: Директор цирка, в котором львица набросилась на ребенка, задержан

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Тимофей Баженов: Директор передвижного цирка, в котором львица набросилась на ребенка, задержан следователями Краснодарского края. Инцидент произошел в селе Успенском. Львица нападала в цирке на девочку, у нее рваные раны лица и другие повреждения. Ребенок госпитализирован.

Сегодня мы беседовали об этом с моими друзьями Эдгардом и Аскольдом Запашными, и вот к каким выводам пришли: конечно же, налицо – абсолютный непрофессионализм дрессировщика. Требуется лицензирование такой деятельности со стороны Росгосцирка. Безусловно, в этом шапито не соблюдались меры безопасности, но, стоит отметить, что родители этой несчастной девочки вели себя из рук вон плохо. Разве можно было позволять ребенку подходить близко к сетке? Это категорически запрещается. И, я уверен, что даже такие сомнительные профессионалы, как люди, работающие в этом шапито, наверняка предупреждали перед номером, что детей нужно крепко держать за руку!



О проекте: 

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, и Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.

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