Баженов: Мамы сами толкают детей к хищникам ради фотоснимков

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: В Госдуме предложили ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, который ужесточает правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.

Этот законопроект я считаю абсолютно правильным. Если молодому человеку мужского пола в возрасте от 18 до 21 хочется подержать в руках оружие, такая возможность есть. Нужно пойти служить в армию. Если же по каким-то причинам в этом возрасте он в армии не оказался, странно было бы ему доверять оружие в гражданском мире.

Топ-1: В Шереметьеве самолет при взлете сбил человека

В Шереметьеве самолет при взлете сбил человека. Погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Во время пересадки в российской столице мужчина сбежал от охраны.

Прочитав первую строчку этой новости сразу думаешь: какой бедный человек и какой плохой самолет. Но спешить с выводами не нужно. Конечно, очень жалко человека, но, скажу честно, лично мне еще больше жалко самолет и пилота.

Топ-3: Генпрокуратура займется деятельностью зоопарков и цирков

Генпрокуратура займется деятельностью зоопарков и цирков. Поводом к проверке послужили участившиеся случаи нападения на людей во время представлений. Сейчас деятельность зоопарков не урегулирована никаким правовым актом. Что касается цирков, то по ним действуют устаревшие правила 1970-х годов.

Я бы сказал, что эта информация очень отстраненная. Во-первых, в 70-х годах эти инструкции писали совсем не дураки. Во-вторых, деятельность цирков с тех пор не сильно изменилась. Речь здесь идет о квалификации, нарушении техники безопасности и, конечно же, о странном поведении зрителей. Ведь в 70-х годах мамы вряд ли толкали своих детей в пасть к хищникам. Сейчас же это происходит регулярно потому, что очень любят делать фотоснимки своих чад на фоне опасных зверей. Я часто общаюсь с разными дрессировщиками и слышу от них, что большинство нападений происходит по вине тех, на кого напали, или старших, которые сопровождали детей. Не по вине зверей! И не по вине дрессировщиков. Но то, что этим вопросом занялась Генпрокуратура, очень неплохо. Специалисты дадут оценку каждому случаю и виновные будут наказаны.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, и Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.