Баженов: Березовский гипотетически мог «заказать» Листьева

Телеведущий Тимофей Баженов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: В России обсуждают причастность Березовского к убийству Листьева

Представители российской прессы продолжают обсуждать версию, согласно которой заказчиком убийства известного журналиста Владислава Листьева мог стать бизнесмен Борис Березовский. Накануне об этом заявил бывший сотрудник программы «Взгляд».

Действительно, такое могло быть. Теперь, когда Борис Березовский уже на том свете, говорить об этом можно только гипотетически. Но я предполагаю, что, да, это изрядное зло, которое он мог сотворить в череде других зол, которые сотворил.

Топ-2: Доллар впервые с апреля 2016 года превысил отметку 68 рублей

Доллар впервые с апреля 2016 года превысил отметку 68 рублей. Евро преодолел отметку в 78 рублей.

Предполагаю, что это временно. Вообще, в доллар я совсем не верю, в евро верю чуть больше, но наша валюта – рубль, поэтому нечего ориентироваться на валюты других государств.

Топ-3: Большинство работающих россиян получает белую зарплату

Большинство работающих россиян получает белую зарплату. В то же время, пятая часть респондентов призналась, что согласилась бы на получение части заработка неофициально в случае повышения зарплаты. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение».

Ну что я вам хочу сказать, если каждый пятый – нечестный, то, по крайней мере, четыре человека – честные люди. И это очень приятно. Я, кстати, себя отношу именно к честным: предпочитаю получать белую зарплату, платить налоги и спать спокойно.

Топ-4: В Петербурге задержали вандалов, установивших мангал на «Медном всаднике»

Сотрудники полиции задержали двух вандалов, установивших мангал на Медном всаднике в центре Санкт-Петербурга. Они должны будут заплатить штрафы в размере 500 рублей. Их действия расцениваются как «мелкое хулиганство».

Что-то странно действует закон! 500 тысяч рублей – во нормальный штраф за подобные вещи. Мне кажется, это должно отучить людей оскорблять нас в наших самых светлых чувствах. За это нужно как следует надавать по заднице, чтобы было неповадно.

Топ-5: Искусственный интеллект начнет полностью проверять ЕГЭ с 2030 года

Искусственный интеллект начнет полностью проверять ЕГЭ с 2030 года. Новая система проверки ответов позволит исключить субъективный фактор, уверены эксперты. На сегодня компьютерам доверяют только тестовую часть ЕГЭ, но с развитием искусственного интеллекта программа сможет оценивать и развернутые ответы школьников.

Вообще, конечно, ЕГЭ – неоднозначная тема, но, я считаю, что положительного в ней гораздо больше, чем отрицательного. Ну согласитесь, с тех пор, как наши школьники сдают ЕГЭ, исчезла система взяточничества в высших учебных заведениях. Простые ребята из далеких городов и даже деревень, теперь спокойно поступают в вузы даже в Москве. Так что, я считаю, что ЕГЭ – это очень неплохо.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.