Баженов: Березовский гипотетически мог «заказать» Листьева

Топ-1: В России обсуждают причастность Березовского к убийству Листьева
Действительно, такое могло быть. Теперь, когда Борис Березовский уже на том свете, говорить об этом можно только гипотетически. Но я предполагаю, что, да, это изрядное зло, которое он мог сотворить в череде других зол, которые сотворил.
Топ-2: Доллар впервые с апреля 2016 года превысил отметку 68 рублей
Предполагаю, что это временно. Вообще, в доллар я совсем не верю, в евро верю чуть больше, но наша валюта – рубль, поэтому нечего ориентироваться на валюты других государств.
Топ-3: Большинство работающих россиян получает белую зарплату
Ну что я вам хочу сказать, если каждый пятый – нечестный, то, по крайней мере, четыре человека – честные люди. И это очень приятно. Я, кстати, себя отношу именно к честным: предпочитаю получать белую зарплату, платить налоги и спать спокойно.
Топ-4: В Петербурге задержали вандалов, установивших мангал на «Медном всаднике»
Что-то странно действует закон! 500 тысяч рублей – во нормальный штраф за подобные вещи. Мне кажется, это должно отучить людей оскорблять нас в наших самых светлых чувствах. За это нужно как следует надавать по заднице, чтобы было неповадно.
Топ-5: Искусственный интеллект начнет полностью проверять ЕГЭ с 2030 года
Вообще, конечно, ЕГЭ – неоднозначная тема, но, я считаю, что положительного в ней гораздо больше, чем отрицательного. Ну согласитесь, с тех пор, как наши школьники сдают ЕГЭ, исчезла система взяточничества в высших учебных заведениях. Простые ребята из далеких городов и даже деревень, теперь спокойно поступают в вузы даже в Москве. Так что, я считаю, что ЕГЭ – это очень неплохо.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.