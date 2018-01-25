Авакян: В Пхенчхан могут поехать только наши хоккеисты

Главный редактор спортивного портала «8News» Самвел Авакян специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, спортивных новостей.

Топ-1: Три четверти россиян «за» участие в Олимпиаде

Три четверти россиян хотят, чтобы наши спортсмены все равно участвовали на Олимпиаде в Южной Корее, показал опрос «Левада-центра».

Помимо мнения россиян, нужно еще, наверное, смотреть на регламент, потому что в случае официального бойкота, мы получаем жирный «бан», а вернее, запрет на участие в последующих Олимпийских играх. Соответственно, вряд ли мы будем действовать таким образом. Но, наверняка, поедет сильно-сильно усеченная команда, и насколько я понимаю, сейчас даже обсуждается возможность отправки в Корею всего лишь хоккейной сборной.

Топ-2: Официально российский флаг не запрещали

Официального запрета на использование болельщиками российского флага на Зимних олимпийских играх 2018 года нет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России.

Сборная России не участвует, а по регламенту МОК во время соревнований даже болельщикам нельзя поднимать флаги стран-не участников турнира. Но есть Олимпийская команда спортсменов из России, и кто-то сделал «логический» вывод, что раз команда не называется «Сборная России», то и флага не будет нашего. Все это ерунда, слава Богу, и наш флаг будет в Пхенчхане. Если, конечно, мы не откажемся от выступления в Пхенчхане.

Топ-3: Россия сыграет с Турцией в Лиге наций

Сборная Россия начнет выступление в Лиге наций матчем с турками 7 сентября.

Помимо Турции, наша команда попала в одну группу со шведами. Это новый турнир, который призван заменить товарищеские игры, которые чаще всего проходят в такой расслабленной спортивной борьбе и все меньше и меньше интересуют болельщиков. Придумали новую интересную историю, разделив команды на четыре дивизиона. Победители этих дивизионов могут сыграть между собой и разыграть две дополнительные путевки на Чемпионат Европы, если, конечно, эти команды напрямую их не завоевали в отборочном цикле.

Топ-4: «Арсенал» обыграл «Челси»

Лондонский «Арсенал» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги.

Там в финале его ждет «Манчестер-Сити» и очередное такое «топовое» противостояние. «Манчестер-Сити» в этом году имеет очень хорошие шансы выиграть Чемпионат и Кубок Английской лиги. Команды продолжают борьбу еще в Кубке Англии, ну еще не забываем про Лигу чемпионов. Таким образом у Хосепа Гвардиола есть возможность выиграть все четыре турнира, в которых его подопечные играют в этом году, и, собственно, повторить тот рекорд, который он поставил в Барселоне.





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