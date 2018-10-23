Астахов: Перенапряжение — не оправдание для хулиганства

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Доля фейковых новостей в России достигает 25%

Стартап по борьбе с фейковыми новостями Tipranks привлек уже $3 млн и вышел на российский рынок. По оценке основателя проекта Ури Груенбаума, в общем новостном потоке в России доля фейковых новостей достигает 25%.

Я лично много раз становился «мишенью» фейковых новостей. Нелепых, абсурдных, иногда – просто лживых. Остается надеяться, что новое технологическое чудо поможет решить эту проблему. Кстати, в Великобритании этот вопрос обсуждается уже на правительственном уровне. Последовала реакция на доклад профильного комитета, в котором указывалось на вмешательство России в выборы и насаждение фейковых новостей. Британская сторона заявила, что прямых доказательств влияния нашей страны на демократические процедуры нет. Вместе с тем, разрабатываются меры, которые позволят решить проблему дезинформации. В ближайшее время Лондон потратит на это более ста млн. фунтов.

Топ-2: Глава СК отстранил от работы 12 следователей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отстранил от работы 12 следователей четырех регионов Северо-Западного федерального округа. Такое распоряжение он отдал по итогам личного приема граждан в Вологде.

Кстати, тут полезно вспомнить, что каждый руководитель федеральных и региональных ведомств обязан ежемесячно проводить прием населения, а не ждать «Прямой линии» с президентом.

Топ-3: Отец Мамаева объяснил, почему спортсмены отрываются по полной

Отец футболиста Павла Мамаева Константин заявил, что спортсмены отрываются, потому что не успевают взрослеть. Мамаев-старший отметил, что юноши с пяти-шести лет живут по графику «тренировки - дом, тренировки - дом, игра». Из-за этого, убеждён отец футболиста, в выходной они отрываются «по полной».

Трудолюбие детей-спортсменов вызывает огромное уважение. Но, вместе с тем, большая нагрузка не может быть оправданием для хулиганских действий и нарушения закона. В России – тысячи спортсменов – юниоров, но никто не позволяет такого антиобщественного, вопиющего поведения.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.