Астахов: В России не меняется идеология отбывания наказания

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Названы регионы России с наименьшим числом преступлений в 2018 году

Названы регионы России с наименьшим числом преступлений в 2018 году. Первую строчку рейтинга заняла Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ, на третьем – Ингушетия. Самое большое число преступлений было зарегистрировано в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

«Вы знаете, я работал во всех регионах нашей страны и не удивляюсь, что на Чукотке и в Ненецком автономном округе так мало преступлений. Просто там низкая плотность населения и очень низкие температуры. Но хочется уже увидеть результат работы тех, кто отвечает за охрану правопорядка на наших улицах и снижение числа преступлений за счет повышения качества их работы. И им и нам всем этого желаю», - подчеркнул Павел Астахов в беседе с НСН.

Топ-2: Зеленского предложили засудить за разговор на русском языке

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала посадить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за русский язык. В украинской телестудии, где обсуждали предварительные итоги выборов, показали видео, на котором Зеленский обратился к избирателям со словами благодарности, при этом он говорил по-русски.

«Печально, что мы дожили до такого времени, когда за русский язык могут преследовать и даже предлагать посадить в тюрьму. Следующий шаг – разделить всех по цвету кожи, вероисповеданию, убеждениям. Но все это уже было в истории человечества. Кстати, я не думаю, что кандидата в президенты США стали бы преследовать, если бы он обратился к избирателям на испанском или даже китайском языке. Отрицая существование других языков человек сам себе выкалывает глаза и отрывает уши. Давайте, все же, оставаться цивилизованными людьми», - призвал Павел Астахов в беседе с НСН.

Топ-3: Россия лидирует в Европе по числу заключенных и экономии на их содержании

Россия стала лидером среди европейских государств по числу заключенных и экономии на их содержании. Таковы данные Лозаннского университета. Доля тюремного населения страны — 418 заключенных на 100 тысяч жителей — в четыре раза выше, чем в среднем в Европе. При этом уровень смертности российских арестантов в два раза выше: 51 случай на 10 тысяч содержащихся под стражей (каждый десятый совершил суицид).

«Честно говоря, мне странно видеть результаты исследования, которое было сделано дистанционно, из Швейцарии. Насколько ни верны? Следует разобраться. По своей работе я знаю, что наши пенитенциарные заведения далеки от совершенства. Хотя работа по улучшению качества содержания в них заключенных постоянно ведется, самое главное не делается: не меняется идеология отбывания наказания. Дело в том, что в цивилизованной, прогрессивной стране с высоким уровнем развития гражданского общества осуждение к лишению свободы – и есть само наказание. А отбывание наказания – это путь возвращения к нормальной жизни через реабилитацию Мы же часто видим совсем другие принципы: посадить, унизить, лишить всех человеческих благ», - констатировал Павел Астахов в беседе с НСН.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.