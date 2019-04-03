Астахов: В России не меняется идеология отбывания наказания

Топ-1: Названы регионы России с наименьшим числом преступлений в 2018 году
«Вы знаете, я работал во всех регионах нашей страны и не удивляюсь, что на Чукотке и в Ненецком автономном округе так мало преступлений. Просто там низкая плотность населения и очень низкие температуры. Но хочется уже увидеть результат работы тех, кто отвечает за охрану правопорядка на наших улицах и снижение числа преступлений за счет повышения качества их работы. И им и нам всем этого желаю», - подчеркнул Павел Астахов в беседе с НСН.
Топ-2: Зеленского предложили засудить за разговор на русском языке
«Печально, что мы дожили до такого времени, когда за русский язык могут преследовать и даже предлагать посадить в тюрьму. Следующий шаг – разделить всех по цвету кожи, вероисповеданию, убеждениям. Но все это уже было в истории человечества. Кстати, я не думаю, что кандидата в президенты США стали бы преследовать, если бы он обратился к избирателям на испанском или даже китайском языке. Отрицая существование других языков человек сам себе выкалывает глаза и отрывает уши. Давайте, все же, оставаться цивилизованными людьми», - призвал Павел Астахов в беседе с НСН.
Топ-3: Россия лидирует в Европе по числу заключенных и экономии на их содержании
«Честно говоря, мне странно видеть результаты исследования, которое было сделано дистанционно, из Швейцарии. Насколько ни верны? Следует разобраться. По своей работе я знаю, что наши пенитенциарные заведения далеки от совершенства. Хотя работа по улучшению качества содержания в них заключенных постоянно ведется, самое главное не делается: не меняется идеология отбывания наказания. Дело в том, что в цивилизованной, прогрессивной стране с высоким уровнем развития гражданского общества осуждение к лишению свободы – и есть само наказание. А отбывание наказания – это путь возвращения к нормальной жизни через реабилитацию Мы же часто видим совсем другие принципы: посадить, унизить, лишить всех человеческих благ», - констатировал Павел Астахов в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.