Астахов: 100-летие Октябрьской революции мы отметили скандалом вокруг «Матильды»

Адвокат Павел Астахов специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Дело «пьяного мальчика»





Как юрист и адвокат могу сказать, что в 2017 году случился ряд довольно резонансных дел. Это не только суд над Кириллом Серебренниковым и Алексеем Улюкаевым, но и трагическое дело шестилетнего Алеши Шимко которого насмерть сбила гражданка Ольга Алисова. А затем эксперты попытались свалить вину на погибшего ребенка, якобы он был пьян. Мало того, уголовное дело не торопились возбуждать. Его возбудили только спустя полтора месяца. В результате мучительнейшего процесса Ольга Алисова получила 3,5 года колонии-поселения. Но хотел бы еще отметить, что дело о халатности в отношении экспертов, которые вводили в заблуждение все общество, продолжает расследоваться в Следственном комитете Российской Федерации.

Топ-2: 100-летие Великой Октябрьской революции





В 2017-м году мы отметили 100-летие Октябрьской революции. Действительно, знаковое событие, которое перевернуло весь миропорядок. Печально, что вместо осмысления столь печальных для истории событий, 100-летие революции запомнилось больше скандалом вокруг фильма «Матильда», который, безусловно, был приурочен к этой дате.

По этой теме в обществе остался вакуум. Мы не подвели никаких итогов. Вообще дискуссия по этому поводу не велась и это грустно. Нам нельзя забывать то, что происходило в нашей стране, какие это имело последствия ровно для того, чтобы быть умнее наперед.

Топ-3: Открытие парка "Зарядье" на месте снесенной гостинцы "Россия" в Москве

Большим событием для Москвы стало открытие универсального комплекса «Зарядье» рядом с Кремлем. Я лично там был и могу сказать, что есть с чем сравнивать. Я бывал в различных парках США и Европы. В «Зарядье» точно не хуже, а по некоторым позициям даже лучше.

Кстати, не все верили в то, что такой амбициозный международный проект удастся реализовать. Конечно, печально, что часть растений - уникальных растений, - была вытоптана или украдена, после чего усилили меры безопасности. С другой стороны, это показатель популярности этого парка, потому что он действительно является точкой притяжения, люди туда идут.

О проекте :

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.