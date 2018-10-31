Аскеров: Самым любимым праздником для россиян остаётся день рождения

Топ-1: Россияне стали ощущать больше ответственности за происходящее в стране
Довольно забавная новость. Все мы помним, что есть ложь, наглая ложь и статистика. И потом, кто эти россияне, которых опрашивали? Хочется спросить, какие посты и должности они занимают. С одной стороны, вроде позитивная новость, с другой – даже не знаешь, как к ней относиться.
Топ-2: Трое аудиторов Счетной палаты досрочно ушли со своих постов
Лично я менял бы работу в случае, если предложили больше денег. Эти россияне могут как-то повлиять если не на происходящее в стране, то, по крайней мере, на свое благосостояние, поэтому и приняли решение уйти с поста аудиторов Счетной палаты России. А Счетная палата могла бы задуматься над тем, как она теряет свои кадры.
Топ-3: Российские миллионеры хранят в банках России только треть своих сбережений
Только треть? Я бы сказал: «Как, целую треть?». Смелые люди! Понятно, что диверсификация, и все такое, но треть – это, все-таки, многовато.
Топ-4: ВЦИОМ выяснил, какие праздники больше всего любят отмечать россияне
Я бы сказал, что есть еще один праздник, который отмечают 100% россиян – это День Рождения. Но, вообще, интересно, кто же те 4%, которые не отмечают Новый год? Видимо. Это люди, которые не доживают до боя курантов в трезвом состоянии. Похоже, просто не успевают. Получается 4% - лицом в салат и не отмечают.
Топ-5: Реклама написания дипломов и курсовых теперь вне закона
Интересно, что закон запрещает распространение рекламы, а сами услуги по написанию дипломных и курсовых работ, получается, оказывать можно? Услуги оказывать можно, но без рекламы, это очень важно! Вот, тоже закон, который, вроде бы, правильный, но, по сути – смешной.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.