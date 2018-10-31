Аскеров: Самым любимым праздником для россиян остаётся день рождения

Обладатель Хрустальной совы клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Россияне стали ощущать больше ответственности за происходящее в стране

Россияне стали ощущать больше ответственности за происходящее в стране. Об этом свидетельствует опрос Левада-Центра. По словам социологов, доля таких людей выросла за последний год с 9 до 28%. Вдвое увеличилась доля россиян, считающих, что они могут повлиять на происходящие события в стране.

Довольно забавная новость. Все мы помним, что есть ложь, наглая ложь и статистика. И потом, кто эти россияне, которых опрашивали? Хочется спросить, какие посты и должности они занимают. С одной стороны, вроде позитивная новость, с другой – даже не знаешь, как к ней относиться.

Топ-2: Трое аудиторов Счетной палаты досрочно ушли со своих постов

Три из двенадцати аудиторов Счетной палаты России досрочно ушли со своих постов, передает пресс-служба ведомства. В качестве причины увольнения все они назвали предложения новой работы.

Лично я менял бы работу в случае, если предложили больше денег. Эти россияне могут как-то повлиять если не на происходящее в стране, то, по крайней мере, на свое благосостояние, поэтому и приняли решение уйти с поста аудиторов Счетной палаты России. А Счетная палата могла бы задуматься над тем, как она теряет свои кадры.

Топ-3: Российские миллионеры хранят в банках России только треть своих сбережений

Российские миллионеры хранят в банках России только треть своих сбережений. Таковы данные исследования «Private Banking в России 2018». Состоятельные россияне, владеющие не менее чем $1 млн финансовых активов (в наличных деньгах, депозитах и ценных бумагах, без учета стоимости недвижимости и бизнеса), держат в российских банках около 30% своих средств.

Только треть? Я бы сказал: «Как, целую треть?». Смелые люди! Понятно, что диверсификация, и все такое, но треть – это, все-таки, многовато.

Топ-4: ВЦИОМ выяснил, какие праздники больше всего любят отмечать россияне

ВЦИОМ выяснил, какие праздники больше всего любят отмечать россияне. Поведенный социологами опрос выявил, что практически все жители России отмечают Новый год и День Победы. Эти праздники - самые массовые в стране. Новый год празднуют 96% опрошенных, День Победы – 95%.

Я бы сказал, что есть еще один праздник, который отмечают 100% россиян – это День Рождения. Но, вообще, интересно, кто же те 4%, которые не отмечают Новый год? Видимо. Это люди, которые не доживают до боя курантов в трезвом состоянии. Похоже, просто не успевают. Получается 4% - лицом в салат и не отмечают.

Топ-5: Реклама написания дипломов и курсовых теперь вне закона

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространение рекламы услуг по подготовке и написанию научных работ студентов. Федеральный закон направлен на повышение качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам и сокращение распространения услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в сфере образования и науки», — говорится в документе.

Интересно, что закон запрещает распространение рекламы, а сами услуги по написанию дипломных и курсовых работ, получается, оказывать можно? Услуги оказывать можно, но без рекламы, это очень важно! Вот, тоже закон, который, вроде бы, правильный, но, по сути – смешной.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.