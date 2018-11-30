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Арбенина рассказала, когда ждать новый клип «Снайперов»

30 Ноября 2018 в 08:30
Арбенина рассказала, когда ждать новый клип «Снайперов»
По словам артистки, в ближайших планах команды – концерты в рамках юбилейного тура.

«Ночные снайперы» работают над новым клипом на песню «Раскалённые». Видео на этот сингл музыканты решили сделать давно, но работа затянулась, правда, не без причины. Ведь «Ночные снайперы» сейчас находятся в туре, посвящённом 25-летию коллектива. Диана Арбенина заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новом видео и юбилейном туре ее команды читайте только на НСН.

«Съемочный процесс состоит из нескольких частей. Но из-за «Олимпийского» мы чуть-чуть встали на паузу. Я должна была сниматься в ночь с 31 на 1 и 2 (тоже ночью), но мы как-то поняли, что стоит чуть-чуть поберечься и все силы направить на концерт. Мы сыграем все концерты в ноябре, потом - в декабре, когда никому ни до чего нет дела, кроме как до прощания с тем годом, который нам принес то, что принес, и в январе выпустим», - пообещала артистка.

Кстати, трек «Ночных снайперов» «Раскалённые» сейчас находится в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Проголосовать за песню традиционно можно на сайте nashe.ru.

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