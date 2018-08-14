Арбатова: Трампа выбрали не русские хакеры, а американские безработные

Писательница Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Малобродский обвинил следствие в фальсификации протокола допроса свидетельницы

Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, с июня 2017 года находящийся под арестом по делу о мошенничестве, обвинил следственную группу в фальсификации протокола допроса одной из свидетельниц.

Это очень важная новость, потому, что история, которая происходит с группой «Серебренников, Малобродский», конечно, из ряда вон выходящая. Она абсолютно позорит наши следственные органы, и хочется скорее дождаться ее конца. То, что происходит, делается не в правовом поле. Здесь есть то ли какой-то политический заказ, то ли идеологическо-религиозный, и, слившись вместе, они просто уничтожают замечательный проект Серебренникова. Слава богу, он реализует себя в других проектах. Например, фильм этого режиссера «Лето» о Науменко и Цое – на мой взгляд, выдающийся.

Топ-2: Американскому школьнику удалось взломать точную копию сайта избирательной системы в США

Американскому школьнику удалось взломать точную копию сайта избирательной системы в США и изменить результаты выборов в штате Флорида. Об этом сообщает телевизионная служба PBS. Взломать 13 страниц, связанных с национальной системой голосования, 11-летнему подростку предложили организаторы ежегодной конвенции хакеров.

Так что зря гонят волну на наших хакеров, которые, якобы, выбрали Трампа. На самом деле, его выбрали безработные американцы. И сейчас появился результат: заработали до недавнего времени стоявшие заводы, и все производственные задачи, которые уходили в Китай и Индию, потихонечку возвращаются домой.

Топ-3: Под Волгоградом прошел суд над 22-летнем замепредседателя регионального отделения «МГЕР»

Под Волгоградом прошел суд над 22-летнем замепредседателя регионального отделения партии «Молодая Гвардия Единой России» Ренатом Булатовым, членство которого в партии временно приостановлено с сегодняшнего дня. 10 августа, предположительно, по вине Булатова произошла авария, в которой погибла целая семья: муж с женой и две маленькие девочки.

Как мы знаем, Ренат Булатов – не только замепредседателя регионального отделения партии «Молодая Гвардия Единой России». Его папаша – крупный сельскохозяйственный магнат, который тоже возглавляет какое-то "единороссовское" партийное образование. Я напомню, вот этот 22-летний красавец влетел на папином пикапе в маленькую-маленькую машину, в которой мгновенно погибла семья: двое супругов и двое детей. Он выскочил на встречку на внедорожнике, что, само по себе – диагноз и приговор со всех сторон. Сегодня, по непонятным причинам, суд над ним проходил в закрытом режиме. Кроме того, на заседание даже не пригласили представителей потерпевших, что совсем выходит за какие-то рамки приличия. Я считаю, что этой ситуацией должен немедленно заняться Следственный комитет на самом высоком уровне, этому необходимо положить конец.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.