Арбатова поздравила Грудинина с будущим мандатом

Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Грудинин может получить мандат Алферова в Госдуме





Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, сообщил РИА Новости руководитель партии Геннадий Зюганов.

«Честно говоря, я хорошо отношусь к Павлу Грудинину, гораздо лучше, чем к фракции КПРФ, но это будет тот самый случай, когда он будет членом фракции, не будучи членом партии. Я знаю его хозяйство, я знаю его молоко, я знаю его огурцы и я знаю, самое главное, его клубнику. И половина этих продуктов продается в Москве под брендом Грудинина, но не имея к нему отношения. Поэтому опасайтесь подделок, а я поздравляю Павла Грудинина», — в эфире НСН предупредила Мария Арбатова.

ТОП-2: ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

В качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 40 тысяч россиян. Об этом на полях конкурса «Лидеры России» заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Говоря о том, сколько зарегистрированных самозанятых может быть к концу года, он сказал, что «нет оценок».

«Я думаю, что сама идея обирать самозанятых, она бесперспективна. Вот, например, в моей семье все самозанятые и никто из нас не планирует регистрироваться. Я думаю, что господину Мишустину надо поискать налоги в другом месте», — предложила в эфире НСН Мария Арбатова.

ТОП-3: Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ





Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров преступных группировок. Внести поправки в УК РФ предложил президент России Владимир Путин. Теперь за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии ворам в законе может грозить до 15 лет тюрьмы. За формирование и руководство ОПГ — лишение свободы на срок до 20 лет, а также штраф в размере 5 миллионов рублей.

«Пять миллионов рублей для них — не деньги. Но, конечно, шокирует, когда ты открываешь новости и выясняешь, что в таком-то ресторане Москвы собрались воры в законе. А когда ты говоришь, почему они собрались здесь, а не в мордовской колонии, например, вам говорят, что на них нет дела. Поэтому, мне кажется, что этот закон очень правильный, и он будет каким-то таким сачком, который кого-то поймает», — предположила в эфире НСН Мария Арбатова.

ТОП-4: СК проверит избившего учительницу депутата

По факту избиения учительницы школы № 4 в Ардоне (Северная Осетия) депутатом собрания представителей Ардонского района Василий Гогичашвили, Следственным комитетом начата проверка.

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«История не проста, но я хочу добавить, что этому господину 28 лет, высшего образования у него нет, он футболист. Он шел 15-м по списку «Патриотов России» и 14 патриотов отказались от мандата в его пользу. Лично у меня к этой фигуре вообще нет вопросов, тем более есть информация СМИ, что это не первый случай его нападения на учителей. Как он нападал на всех остальных, я даже боюсь об этом фантазировать», — заявила в эфире