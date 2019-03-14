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Арбатова поздравила Грудинина с будущим мандатом

14 Марта 2019 в 20:00
Арбатова поздравила Грудинина с будущим мандатом
Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

ТОП-1: Грудинин может получить мандат Алферова в Госдуме

РИА Новости/Сергей Пивоваров
 
Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, сообщил РИА Новости руководитель партии Геннадий Зюганов.

«Честно говоря, я хорошо отношусь к Павлу Грудинину, гораздо лучше, чем к фракции КПРФ, но это будет тот самый случай, когда он будет членом фракции, не будучи членом партии. Я знаю его хозяйство, я знаю его молоко, я знаю его огурцы и я знаю, самое главное, его клубнику. И половина этих продуктов продается в Москве под брендом Грудинина, но не имея к нему отношения. Поэтому опасайтесь подделок, а я поздравляю Павла Грудинина», — в эфире НСН предупредила Мария Арбатова.

ТОП-2: ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

самозанятые, ФСН

В качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 40 тысяч россиян. Об этом на полях конкурса «Лидеры России» заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Говоря о том, сколько зарегистрированных самозанятых может быть к концу года, он сказал, что «нет оценок».

«Я думаю, что сама идея обирать самозанятых, она бесперспективна. Вот, например, в моей семье все самозанятые и никто из нас не планирует регистрироваться. Я думаю, что господину Мишустину надо поискать налоги в другом месте», — предложила в эфире НСН Мария Арбатова.

ТОП-3: Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ


 
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для лидеров преступных группировок. Внести поправки в УК РФ предложил президент России Владимир Путин. Теперь за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии ворам в законе может грозить до 15 лет тюрьмы. За формирование и руководство ОПГ — лишение свободы на срок до 20 лет, а также штраф в размере 5 миллионов рублей.

«Пять миллионов рублей для них — не деньги. Но, конечно, шокирует, когда ты открываешь новости и выясняешь, что в таком-то ресторане Москвы собрались воры в законе. А когда ты говоришь, почему они собрались здесь, а не в мордовской колонии, например, вам говорят, что на них нет дела. Поэтому, мне кажется, что этот закон очень правильный, и он будет каким-то таким сачком, который кого-то поймает», — предположила в эфире НСН Мария Арбатова.

ТОП-4: СК проверит избившего учительницу депутата


По факту избиения учительницы школы № 4 в Ардоне (Северная Осетия) депутатом собрания представителей Ардонского района Василий Гогичашвили, Следственным комитетом начата проверка.

«История не проста, но я хочу добавить, что этому господину 28 лет, высшего образования у него нет, он футболист. Он шел 15-м по списку «Патриотов России» и 14 патриотов отказались от мандата в его пользу. Лично у меня к этой фигуре вообще нет вопросов, тем более есть информация СМИ, что это не первый случай его нападения на учителей. Как он нападал на всех остальных, я даже боюсь об этом фантазировать», — заявила в эфире НСН Мария Арбатова.

О проекте: 

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, и Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.
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