Арбатова: На российских дорогах идет война!

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: В марте стартует франко-российский Год языка и литературы

Более 1,5 тысяч книжных новинок представят российские издательства в марте 2018 года на Парижском книжном салоне, где Россия участвует в качестве почетного гостя. На книжном форуме в Париже будет дан старт франко-российскому Году языка и литературы.

Ну, я к этому отношусь юмористически. У меня недавно вышла книжка «Неделя на Манхэттене», как раз когда мы ездили с мужем на самую крутую, самую большую книжную ярмарку в Нью-Йорк. Там был не просто год американо-российских отношений, а просто Россия была главным гостем. Ни один внятный издатель или критик не зашел в русский салон. Там «квасили» наши иммигранты, которые туда прорвались, и приходили библиотекарши, чтобы бесплатно взять эти книги. Поэтому я считаю, что сама по себе вот эта деятельность нашего Министерства печати, она не только разорительна, но и никакой пользы не приносит продвижению наших авторов на Запад. У меня вышла во Франции книжка в свое время. Мне заплатили за нее 2 копейки. И, в общем, я не могу сказать, что после этого как-то продолжились какие-то отношения. Поэтому нужны совершенно другие способы некой инвазии русской культуры в западные страны.

Топ-2: В Мосгордуме предложили проверить остановки на безопасность

Зампред профильной комиссии Мосгордумы Андрей Шибаев предложил проверить автобусные остановки на безопасность. Поводом стали участившиеся в последнее время случаи наезда автомобилей на людей на остановках общественного транспорта.

Это на самом деле очень серьезный вопрос. Какими могут быть укрепления? Только бункер. Люди должны, наверное, спускаться в бункер, с этой точки зрения. Надо просто ужесточать штрафы за купленные права, за алкоголизм за рулем. Мне очень нравится идея переаттестации всех водителей, потому что, действительно, на дорогах у нас идет война. Давайте ее закончим.

Топ-3: В Британии появились «комната для плача»

Женщинам-полицейским в Британии выделили «комнаты плача» для борьбы с менопаузой.

Я думаю, что, во-первых, когда работают в полиции, не плачут никогда. Во-вторых, лучше бы наняли сексопатолога и гинеколога, которые бы решили проблемы, делающие эту ситуацию болезненной. На самом деле, у здоровой женщины нет таких проблем, и комнаты плача можно выделять с таким же успехом мужчинам. Я еще понимаю, как в парламенте Швеции выделена комната для кормления грудью. Вот это еще имеет какую-то логику, а вот насчет плача не знаю. Мачо не плачут.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.