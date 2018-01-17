Актер «Движения вверх»: Система Станиславского жива до сих пор

Топ-1: 155 лет со дня рождения Станиславского
Хочется сказать, что его система до сих пор жива и путь в работе актера над собой и над ролью, который он указал, до сих пор используется по всему миру, а именно через сознательную психотехнику артиста к подсознательному творчеству самой природы. С днем рождения, Константин Сергеевич, и спасибо вам!
Топ-2: В Москве открылись 16 новых катков
Я считаю, что это очень хорошо. Я сам очень люблю кататься и на роликах, и на коньках. Молодые люди, приглашайте своих девушек на каток! Это прекрасное место провести время вместе.
Топ-3: Фильм «Движение вверх» собрал 2 млрд рублей
Спасибо нашим зрителям за теплые отзывы и добрые слова по поводу фильма. Те, кто не видел, обязательно приходите в кино, потому что в кинотеатре при просмотре этого фильма создается неповторимое ощущение, что ты присутствуешь на том самом матче 1972 года в Мюнхене. И атмосфера людей, которые находятся рядом, подобна той же атмосфере, которая была на трибунах. Вы так же вместе можете переживать за победу наших спортсменов. Ждем вас в кино!
Топ-4: Ученые «воскресили» ДНК человека из прошлого
Я считаю, что это прорыв. И если удастся воскресить Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова, у нас большое будущее.
Топ-5: Роналдиньо завершил карьеру
Друзья, я считаю, что это большая удача, что мы будем видеть Роналдиньо одни из последних на футбольном поле, так как это легендарный футболист, который сделал, на мой взгляд, блестящую карьеру.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.