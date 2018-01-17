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Актер «Движения вверх»: Система Станиславского жива до сих пор

17 Января 2018 в 20:19
Актер «Движения вверх»: Система Станиславского жива до сих пор
Актер фильма «Движение вверх» Кирилл Зайцев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: 155 лет со дня рождения Станиславского

Станиславский
Кирилл Зайцев: 155 лет назад родился Константин Сергеевич Станиславский.

Хочется сказать, что его система до сих пор жива и путь в работе актера над собой и над ролью, который он указал, до сих пор используется по всему миру, а именно через сознательную психотехнику артиста к подсознательному творчеству самой природы. С днем рождения, Константин Сергеевич, и спасибо вам!

Топ-2: В Москве открылись 16 новых катков

каток
Кирилл Зайцев: В парках Москвы открыли 16 новых катков с натуральным льдом.

Я считаю, что это очень хорошо. Я сам очень люблю кататься и на роликах, и на коньках. Молодые люди, приглашайте своих девушек на каток! Это прекрасное место провести время вместе.

Топ-3: Фильм «Движение вверх» собрал 2 млрд рублей

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Кирилл Зайцев: Спортивная драма «Движение вверх» собрала в прокате рекордную сумму. Кассовые сборы российского фильма составили почти 2 миллиарда рублей.

Спасибо нашим зрителям за теплые отзывы и добрые слова по поводу фильма. Те, кто не видел, обязательно приходите в кино, потому что в кинотеатре при просмотре этого фильма создается неповторимое ощущение, что ты присутствуешь на том самом матче 1972 года в Мюнхене. И атмосфера людей, которые находятся рядом, подобна той же атмосфере, которая была на трибунах. Вы так же вместе можете переживать за победу наших спортсменов. Ждем вас в кино!

Топ-4: Ученые «воскресили» ДНК человека из прошлого

ДНК генетика
Кирилл Зайцев: Ученые из Исландии «воскресили» ДНК человека, умершего почти 200 лет назад.

Я считаю, что это прорыв. И если удастся воскресить Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова, у нас большое будущее.

Топ-5: Роналдиньо завершил карьеру

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Кирилл Зайцев: 37-летний бразильский футболист Роналдиньо официально завершил карьеру. По его словам, торжественная церемония прощания пройдет после Чемпионата мира, который летом этого года примет Россия.

Друзья, я считаю, что это большая удача, что мы будем видеть Роналдиньо одни из последних на футбольном поле, так как это легендарный футболист, который сделал, на мой взгляд, блестящую карьеру.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.

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