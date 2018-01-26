Афанасьева: Нашим пенсионерам даже на лекарства не хватает

Сенатор Елена Афанасьева специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: Фиктивный техосмотр может стать уголовным

В России могут вести уголовное наказание за фиктивный техосмотр.

Я не против. Наоборот, даже за. Надоело смотреть, как наши дети и взрослые погибают то в автобусе, то тормоза отказали. Действительно, нужно наказывать, в том числе, уголовно, если люди не понимают по-хорошему, что от техосмотра автотранспортного средства зависит чужая жизнь.

Топ-2: Россияне винят министерство спорта в отстранении от ОИ-2018

За телевизионными трансляциями Олимпийских игр в Корее собираются следить две трети россиян. В отстранении российской команды участия в ОИ-2018 большинство опрошенных винит высшее руководство министерства спорта.

Ну а кого они должны винить-то, наши граждане? Кто и как готовит спортсменов, кто выдвигает эти правила игры внутри нашей страны? Кто, в конце концов, поставил, держал, курировал Родченкова, причем даже после скандала с его сестрой? Наверное, россияне имеют право винить высшее руководство министерства спорта в том, что сейчас происходит с Олимпийскими играми.

Топ-3: Вырастет число работающих пенсионеров

Число людей, работающих после наступления пенсионного возраста, к 2020 году вырастет с 7,6 до 8,2% от общего числа трудящихся.

Наверное, в этом ничего нет. Хотя хочу сказать следующее: наверное, все-таки большинство работает не из-за того, что они хотят работать, а из-за того, что есть нечего и денег не хватает. Когда общаешься с людьми занятыми в сельском хозяйстве, в автостроительной отрасли, даже с теми же самыми врачами и учителями, зачастую люди говорят, что их организм настолько уже физически изношен к пенсионному возрасту, что они с удовольствием бы пошли на пенсию, если бы эта пенсия обеспечила хотя бы необходимые нужды для проживания – нормальное питание, оплата коммунальных услуг, одежда. Ну элементарно, каждый человек должен раз в год хотя бы отдыхать. А нашим пенсионерам даже на лекарства не хватает, поэтому они вынуждены работать.

Топ-4: В СФ прошли Рождественские чтения

В Совете Федерации прошел Парламентский этап Международных Рождественских образовательных чтений.

У нас также проходили круглые столы в рамках Совета Федерации. Например, у меня был круглый стол «Благотворительность как духовная потребность». Сегодня на Пленарном заседании меня порадовало, что у нас есть общее понимание с нашей православной церковью, что мы должны на сегодняшний день очень серьезно относиться к защите нравственных ценностей, потому что от сегодняшней защиты этих ценностей зависит будущее человечества.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 180 человек.