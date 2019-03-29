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Армия и вооружение

Зенитчик: Самый современный снаряд ничего не значит без пусковой системы

29 Марта 2019 в 21:30
Зенитчик: Самый современный снаряд ничего не значит без пусковой системы
Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в эфире НСН рассказал о задачах современной артиллерии.

Не имеющий аналогов в мире управляемый артиллерийский снаряд разрабатывается в России. Об этом заявил управляющий директор предприятия-разработчика КБточмаш имени Нудельмана Валерий Макеев. По его словам, это будет высокоточный боеприпас калибра 57 мм.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что речь Макеева не только о снаряде.

«Сам снаряд ничего не значит. Значение имеет система обнаружения, управления, уничтожения. То есть в комплексе с этим снарядом разрабатывается и все остальное. Разработка снаряда – полдела. Нужно отработать всю остальную аппаратуру, которая будет прилагаться к этому снаряду. Это делается, чтобы уменьшить расход боеприпасов, увеличить точность попадания и, соответственно, эффективность ведения боевых действий – поразить цель одним-двумя выстрелами. Это будущее всех артиллерийских и остальных снарядов», - пояснил эксперт.

Ранее Хатылев рассказал НСН, что американская ПРО отстала от российской почти на 20 лет.

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