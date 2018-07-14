Зачем Сеул сделал из российского «Медведя» слона. Мнение эксперта

РИА Новости

Военный эксперт Вадим Лукашевич объяснил НСН, что при пролете Ту-95МС у границ Кореи не было серьезных инцидентов, как Сеул это пытаются раздуть.

Протест, выраженный Южной Кореей в связи с пролетом у ее границ российских Ту-95МС, можно воспринимать как простую озабоченность без каких-либо юридических последствий. Такое мнение высказал в эфире НСН экс-конструктор ОКБ «Сухой», военный авиаэксперт Вадим Лукашевич.

«Если в самом деле полеты осуществлялись в нейтральной зоне, то Корея просто выражает озабоченность, но никаких юридических последствий быть не может. Даже если мы вошли в их зону ПВО, которая может перекрывать нейтральное пространство. Вошли и вышли. Вопрос в том, было ли нарушение суверенных границ государства в воздушном пространстве. Если на километр – это просто навигационная ошибка. А если на 50 километров, это уже ЧП», - заявил собеседник агентства.

По словам Лукашевича, если нарушение воздушного пространство Южной Кореи нашими стратегическими ракетоносцами действительно имело место, Сеул должен не просто выразить протест военному атташе РФ, а вручить дипломатическую ноту послу.

«Если вспомнить сирийские события, когда турки сбили наш бомбардировщик Су-24, то там было зафиксировано нарушение российскими ВКС турецкого пространства, нам дважды предъявляли ноту и мы один раз извинялись. Если было нарушение международного права, то они должны были вызвать нашего посла и вручить ему ноту. А просто протест – это ни о чем», - считает Лукашевич.

Эксперт отметил, что для выполнения полетов в нейтральном воздушном пространстве российским ВСК не нужно спрашивать разрешения. Территориальное воздушное пространство – другое дело, заходить в него можно только с согласия властей страны.

«Поэтому надо понять, нарушили наши летчики действительно что-то или это корейцы просто так, превентивно, что-то заявляют. Наши Ту-95 и Ту-160 в основном патрулируют северные районы – Норвежское море, Северное море за Великобританией и уходят в сторону Канады. Мы облетали Европу с севера и долетали вплоть до Кубы. Проверяли северный рубеж НАТО и беспокоили американцев. А чего беспокоить РК? Там находятся американские военные базы и Шестой американский флот. Щекотать Южную Корею сейчас, значит третировать американцев в том числе. А какой нам сейчас смысл это делать перед встречей с Трампом? Мы помним, какой он импульсивный и своевольный. И нам в преддверии саммита в Хельсинки нет смысла дразнить Корею и Японию. Кстати, чтобы нашему бомбардировщику попасть в район Южной Кореи, ему, скорее всего, пришлось вылетать из Приморья. А японцы молчат, хотя нарушение воздушного пространства это дипломатический инцидент. У меня складывается ощущение, что там ничего серьезного не было, но в Сеуле пытаются это раздуть», - заключил Вадим Лукашевич.

Ранее Минобороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева в связи с тем, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС во время осуществления полетов в Желтом и Японском морях нарушили опознавательную зону южнокорейских ПВО. В Сеуле утверждают, что российские «Медведи» четыре раза несанкционированно входили в зону опознавания ПВО РК и оставались там примерно 20 минут. В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что все полеты осуществлялись в нейтральном воздушном пространстве, по правилам и в связи с международными договоренностями.