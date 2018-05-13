Военный эксперт: США нечем ответить на наш «Кинжал»

РИА Новости

Константин Сивков рассказал НСН, что у США нет гиперзвукового оружия, а то, что есть у китайцев, нельзя сравнивать с российским «Кинжалом».

Россия по части разработки гиперзвукового оружия сегодня является мировым лидером. Оружия такого класса как российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» нет ни у Китая, ни у США. Такое мнение высказал в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Ранее американский эксперт Зоя Стэнли-Локман заявила телеканалу CNBC, что США не отстают от России и Китая по части разработки гиперзвукового оружия, просто сконцентрировались на «более сложной задаче» – повышении точности неядерных ракет и их способности поражать мелкие цели.

«У американцев сегодня гиперзвуковых ракет на вооружении нет, поэтому и сравнивать там нечего. Есть экспериментальные системы «Х-37», которая имеет гиперзвуковую скорость и дальность стрельбы порядка 6,5 тысяч километров. Это тоже планирующий блок, но он ближе не к «Кинжалу», а к «Авангарду». Это боевая часть баллистической ракеты. Поэтому у американцев пока ничего нет. Они только поставили задачу на разработку такого оружия оперативного звена», - заявил НСН Константин Сивков.

Что касается Китая, то сравнивать их «Дунфэн-21Д» (DF-21D) и российский «Кинжал» как минимум некорректно, считает эксперт.

«Кинжал» - это комплекс тактического назначения. «Дунфэн-21» - это баллистическая ракета среднего радиуса действия с ядерной боевой частью, которая предназначена для поражения наземных целей. Видимо, человек, который сравнивал, совершенно некомпетентный. Странное сравнение. Это все равно, что сравнивать грузовик с легковушкой», - подчеркнул военный эксперт.

Оценивая возможность «Кинжала» уничтожить авианосец «одним ударом», Сивков отметил, что сделать это вполне реально, но очень сложно.

«Для того чтобы обеспечить наведение ракеты на авианосец, необходимо, чтобы размеры дальность действия головки самонаведения ракеты и возможности по выбору ошибки местоположения цели превосходили в два-три раза погрешность выдачи целеуказания. С учетом имеющихся средств выдачи целеуказания по авианосцу, времени задержки доведения этой информации до ударных сил, ошибки, которые могут иметь место в определении местоположения авианосца, могут достигать 10 и более миль. Чтобы гиперзвуковая ракеты выбрала такие ошибки, она должна иметь головку самонаведения с дальностью действия порядка 100 километров», – отмечает эксперт.

По мнению Сивкова, наиболее эффективен «Кинжал» будет против наземных целей. Впрочем, против надводных кораблей противника при надежном целеуказании «Кинжал» тоже можно применить.

«В крайнем случае, можно несколькими ракетами накрыть вероятное местоположение авианосца, исходя из того, что из 10 ракет 3 на него гарантировано наведется. Отразить удар «Кинжалов» им нечем. Система ПВО США, которой сегодня обладают корабельные группировки, ничего сделать с кинжалом не могут», - заключил Константин Сивков.

Ранее обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт назвал российский ракетный комплекс «Кинжал» главный «убийцей авианосцев» в Тихоокеанском регионе. Аналитик уверен, что такое оружие способно сделать беззащитным американский флот и помочь Москве сократить военное присутствие в Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В начале мая заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал, что первые комплексы «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство в России, пишет RT.