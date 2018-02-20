Военный эксперт: Сигналы 3G делают базы РФ в Сирии уязвимыми для беспилотников

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В эфире НСН Виктор Мураховский назвал оправданным решение Генштаба ВС РФ подавлять сигналы сотовой связи на территории баз Хмеймим и Тартус.



Генштаб Вооруженных сил РФ поручил подавлять сигналы сотовой связи 2G и 3G на территориях российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии. В Минобороны пояснили, что распоряжение связано с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут использовать сигналы для ориентировки.



Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН отметил, что беспилотники, особенно коммерческие, пользуются сетями мобильной связи, в том числе, стандартом 2G и 3G.

«Через эти сети они выходят в глобальные навигационные системы. В том числе, GPS и ГЛОНАСС, если мы говорим о гражданских сигналах навигации. А судя по тем беспилотникам, которые российские военные (после атаки беспилотников на базу Хмеймим – прим. НСН) взяли под контроль и представили на выставке в здании Минобороны на Фрунзенской набережной, они основаны именно на гражданской аппаратуре. Такие беспилотники используют известные стандарты управления 3G и 2G и спутниковую навигацию GPS», - пояснил военный эксперт.

В этой связи, Минобороны оправдано в целях безопасности подавляет такие сигналы на территории наших баз в Сирии, отметил Мураховский. «Это общепринятая практика для объектов стратегического или военного назначения, не только на территории Сирии, но и на территории России», - сказал собеседник НСН.

На территории авиабазы Хмеймим подавление сигналов связи 2G и 3G должно быть обеспечено до 30 марта текущего года, на территории всей российской группировки войск в Сирии, в том числе в Тартусе, - до 1 июля 2018 года, сообщает РБК.

По данным СМИ, боевики подвергли обстрелу российскую авиабазу Хмеймим 27 декабря прошлого года. Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» успешно отразили атаку. Атака, как сообщает «Свободная Пресса», повторилась в новогоднюю ночь. В результате погибли двое военных, по сообщениям журналистов пострадала техника. 6 января января авиабаза подверглась новому нападению со стороны террористов.