Военный эксперт раскритиковал представленные МЧС сценарии войны с Россией

РИА Новости

Виктор Мураховский в эфире НСН назвал прогнозы ведомства в области военного анализа некомпетентными.

Прогноз МЧС, в котором говорится о неприменении противниками России в случае конфликта оружия массового уничтожения против гражданского населения, показывает некомпетентность ведомства в военных вопросах. Такое мнение высказал в эфире НСН главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«МЧС – структура, отвечающая за совершенно другие вопросы. Я не думаю, что они компетентны в той области, в которой решили чего-то там опубликовать. В отношении оценки развития конфликтов, применения вероятным противником различных видов вооружения, в том числе и ядерного, я лично, как военный эксперт, на данные МЧС никогда не опираюсь. В этом вопросе должны быть компетенции совершенно других структур. Они у нас есть, они действуют», - заявил собеседник агентства.

Мураховский обратил внимание на тот факт, что в новой ядерной доктрине, которая недавно была представлена в США, Пентагон, не стесняясь, говорит об использовании ядерного оружия. На фоне этих заявлений прогнозы МЧС выглядят как минимум неубедительно.

«В отличие от нашего МЧС американцы совершенно не стесняются прямо заявлять в опубликованной ядерной доктрине об использовании ядерных вооружений. Они не исключают использования различных вариантов развития военных сценариев, в том числе и военных конфликтов с применением обычных вооружений, а также других средств. Мы неоднократно слышали заявление военного руководства США по этому поводу. Они давно отказались от неприменения ядерного оружия первыми и разрабатывают ядерные боеприпасы малой мощности для различных систем вооружения. Они активно поддерживают программу союзников по НАТО, в рамках которой они тренируются в применении тактической авиации с ядерными вооружениями», - подчеркнул Мураховский.

Ранее МЧС опубликовало доклад, в котором утверждалось, что применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, в отношении гражданского населения России в случае конфликта маловероятно. Позже в ведомстве пояснили, что материал был составлен на основе утверждённых документов в области национальной безопасности и предназначался исключительно для специалстов.