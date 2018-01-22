Военный эксперт объяснил, почему «Панцирь-С1» назван идеальным оружием

В эфире НСН Виктор Мураховский отметил, что комплекс может поражать беспилотники с помощью автоматических пушек.

Американские военные специалисты назвали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» идеальным оружием для отражения ракетной атаки или атаки с применением беспилотников. Эксперты издания National Interest подчеркнули, что в Соединенных Штатах нет аналогов этой системы.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал о преимуществах комплекса:

«Плюсы у него в том, что он может обнаруживать беспилотники не только с помощью радиолокационной станции, которая входит в штатный комплект этого зенитного ракетно-пушечного комплекса, оно и с помощью оптико-электронной системы, которая работает не только в видимом диапазоне, но также в инфракрасном и тепловизионном. И особенность еще в том, что комплекс универсальный, оснащен ракетами и автоматическими пушками. Он может поражать беспилотные летательные аппараты с помощью боеприпасов, автоматических пушек, что, конечно, на порядок дешевле, чем использовать для этого дорогостоящие зенитные ракеты. Но не секрет, что в настоящее время некоторые террористические группировки в Сирии используют достаточно дешевые кустарно сделанные или просто коммерческие беспилотники для террористических атак на объекты. И использовать самим дорогие зенитные ракеты как-то не слишком разумно», - пояснил военный эксперт.

При помощи «Панцирь-С1» была успешно отражена атака боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии 27 декабря прошлого года, сообщает «Свободная Пресса».

