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Армия и вооружение

Военный эксперт назвал возможных поставщиков оборудования для террористов

26 Января 2018 в 18:05
Военный эксперт назвал возможных поставщиков оборудования для террористов
Фото: en.alalam.ir

В эфире НСН Виктор Мураховский предположил, что террористов в Сирии снабжает не ЕС, а коммерческие структуры.

Бойцы сирийской армии обнаружили аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа. Военные нашли базовую радиостанцию и устройства для постановки помех.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН отметил, что такое оборудование есть в продаже и боевики могли самостоятельно его приобрести, а не получить поставки из ЕС.

«Такая аппаратура есть различного класса. Есть спектр аппаратуры, которую можно отнести к радиоэлектронной разведке и радиоэлектронной борьбе, который может приобретаться коммерческими структурами. Это устройства сканирования диапазонов, устройства постановки помех в сетях общего пользования. Такое оборудование, конечно, не в широкой продаже для потребителя, но, тем не менее, можно приобрести», - пояснил эксперт.

При этом, по словам Мураховского, чтобы точно определить поставщика, нужно точно знать  модель, марку и модификацию найденного у террористов оборудования.

Как сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон, бойцами сирийской армии в районе Эт-Танфа также были найдены боеприпасы и экстремистская литература, передает РИА Новости.

Сирийские военные накануне наткнулись на колонну из трех джипов с пулеметами. Им удалось уничтожить две машины и пятеро боевиков, один из джипов скрылся. 

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