Военных переводят на секретные мобильники за 115 тысяч рублей

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Российские аппараты М-663С «Атлас» обеспечивают безопасность переговоров, работают температуре до -50 градусов и под водой.

Минобороны РФ переводит офицеров ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад на секретные мобильные телефоны отечественного производства. Кнопочный телефон М-663С «Атлас» не только обладает высокой степенью защиты от физического воздействия, но и позволяет выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России.

Стоимость одного такого аппарата, как пишут «Известия», составляет 115 тыс. рублей, а лимит расходов на переговоры – 24 млн рублей в год. Телефоны собираются вручную и в год выпускают порядка ста таких мобильников. Самая дорогостоящая часть телефона - это модуль шифрования и специальное программное обеспечение. М-663С «Атлас» весит порядка 130 грамм, корпус сделан из металлоплатика, телефон может работать при температуре до минус 50 градусов и способен принимать звонки даже после получасового погружения под воду.

Эксперты отмечают, что засекреченная связь позволит эффективнее управлять войсками, а значит, что затраты на такую аппаратуру и переговоры оправданы.

Ранее министерство обороны РФ рекомендовало военным не использовать социальные сети и отключать геолокацию. В эфире НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин отметил, что в некоторых частях давно действует запрет на смартфоны. По его словам, для современных систем отслеживания, которые работают по автоматическим алгоритмам, определить активность любого человека, который находится в сети, - «дело буквально нескольких минут». Человек, который запросил эту информацию, будет иметь подробнейшую карту перемещений, контактов, разговоров, покупок и состояния разговоров. Поэтому любая армия от этого защищается», - сказал военный эксперт в беседе с НСН.

Также на днях Генштаб Вооруженных сил РФ поручил подавлять сигналы сотовой связи 2G и 3G на территориях российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии. Это распоряжение связано с атаками беспилотных летательных аппаратов, которые могут использовать сигналы для ориентировки.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН отметил, что беспилотники, особенно коммерческие, пользуются сетями мобильной связи, в том числе, стандартом 2G и 3G.

Военные США для секретных переговоров в разное время использовали гражданские модели мобильников, оснащенные аппаратной криптографической защитой.

