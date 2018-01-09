Военные РФ успешно отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские военные успешно отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Сирии. В Минобороны пояснили, что это было сделано с помощью ударных беспилотников, пострадавших и ущерба в результате нападения нет. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа.

Военное ведомство добавило, что «использованные инженерные решения… могли быть получены только от одной из стран, обладающих технологиями спутниковой навигации». В Минобороны считают, что террористы могут наносить атаки в любой стране при помощи летательных дронов, сообщает РЕН-ТВ.