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Армия и вооружение

В Госдуме объяснили первенство Российской армии в европейском рейтинге

6 Ноября 2018 в 20:00
В Госдуме объяснили первенство Российской армии в европейском рейтинге
Александр Шерин заявил НСН, что страна в состоянии удержать лидерские позиции и в дальнейшем.

Российскую армию признали сильнейшей в Европе. Она заняла первое место в рейтинге 25-и мощнейших вооружённых сил, составленном изданием Business Insider. Отмечается, что при составлении списка учитывались географическое расположение, природные ресурсы страны, логистические возможности, производительный потенциал, а также разнообразие вооружения и другие факторы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия способна сохранить эту планку и в дальнейшем. Занять позицию лидера, по его мнению, ей помог боевой опыт, а также генетическая память о победах в прошлых войнах (слушайте аудио).

«Это произошло за счёт проведённой программы перевооружения, наличия боевого опыта в Сирии, за счёт независимости внешней политики РФ и собственного военно-промышленного комплекса. И, естественно, наша армия состоит из потомков победителей в Великой Отечественной войне и всех войн, которые когда-либо приходилось вести нашей стране. То есть, у нашего солдата есть дух победителя. Разработки идут, и если что-то новое кто-то придумает, они всегда будут в позиции догоняющих. Пальма первенства за нами навсегда, если мы будем держать эту планку и впредь», — заявил Шерин.

Добавим, второе место в рейтинге заняла Франция, замыкает тройку лидеров Великобритания. Отмечается, что армия России состоит из 3,58 миллиона военнослужащих. На вооружении находится почти четыре тысячи самолётов, более 20 тысяч танков, а также более 350 кораблей. Оборонный бюджет России, по оценкам издания, составляет 47 миллиардов долларов.

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