В ГД назвали условие полного ядерного разоружения России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности в эфире НСН заявил о готовности РФ провести ядерное разоружение.

Россия не будет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. С таким заявлением 18 января выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совбеза ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения. По его словам, полное уничтожение ядерных боеголовок возможно только в случае всеобщего разоружения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в эфире НСН объяснил категоричную позицию Москвы по данному вопросу (слушайте аудио).

«Причина решения – то, то будет нарушен соответствующий паритет. Мы готовы пойти на разоружение и присоединиться к этому договору при условии, что ядерное оружие будет ликвидировано во всех странах, а то получается, что паритет по отношению к нашей стране будет нарушен. Поэтому мы категорически против выступаем и не будем ни в коем случае присоединяться», - сказал Швыткин.

Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия ранее был подписан 50-ю странами. Однако ратифицирован документ был только в трёх из них, в том числе в Таиланде, Гайане и Ватикане, сообщает «Русская планета» .