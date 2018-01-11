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В атаке на Хмеймим разглядели украинский след

11 Января 2018 в 17:53
В атаке на Хмеймим разглядели украинский след

Украинский след прослеживается в атаке беспилотников на российские военные базы в Сирии. Такой вывод можно сделать в результате анализа полученных образцов дронов, сообщил начальник профильного управления  Генштаба Александр Новиков.

Взрывчатка, которую они несли, была сделана на основе вещества, которое производится, в том числе,  в украинском городе Шостка. Кроме того, установлено, что дроны, которые использовали террористы, невозможно сделать в кустарных условиях. Атака с помощью 13-и беспилотников на базы в Хмеймиме  и Тартусе была предпринята 6 января. Российские военные сбили семь аппаратов, а остальные взяли под контроль с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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