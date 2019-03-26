Стало известно, от чего зависит скорость поставок «Посейдона»

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН пояснил, почему США и России дают разные сроки спуска на воду подлодки «Посейдон».

Американские военные эксперты заявили, что новейшая ядерная подводная лодка «Посейдон» поступит на вооружение российской армии не раньше 2027 года. При этом на предприятии, где лодка строится, утверждают, что все работы будут завершены уже нынешней весной.

в эфиреобъяснил разницу сроков вопросом оснащения ().

«Вопрос упирается в суть. Если саму торпеду сделать, то так она и выйдет, как наши сказали, а вот если уже в ядерном оснащении, с боеголовкой, то, может быть, и позже. Ее надо еще разработать. Так что принципиальный момент: в каком оснащении будет подлодка, в каком варианте», - уточнил военный эксперт.

О том, что в России будет разработан ядерный подводный беспилотник стало известно их послания Владимира Путина Федеральному собранию в прошлом году.

Военные возлагают большие надежды на «Посейдон», при этом Москва, утверждают американские СМИ, собирается его применять только в случае, «если во время войны е лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР».