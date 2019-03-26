«Посейдоны» на вооружении. Когда Россия сможет управлять суперцунами

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Военные эксперты в эфире НСН назвали характеристики подлодки «Посейдон» и порассуждали, когда Россия будет его применять.

Подводные атомные беспилотники «Посейдон» поступят на вооружение российской армии не раньше 2027 года.

Такую информацию озвучил американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад американской разведки.

«Посейдон» в представлении американцев станет «ответной мерой на удар, если во время войны Россию лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР». Об этом заявил военный эксперт США, назвав «российскую подлодку, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть».

Действительно, «Посейдон» может быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. А значит в его характеристиках способность поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

О разработке перспективного атомного беспилотника – «Посейдон» президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году.

На предприятии, где беспилотник строят, утверждают, что он будет спущен на воду в ближайшее время – весной этого года.

Ранеенапомнил, что торпеда «Посейдон» будет использована только в случае применения ядерного оружия против России.

«Это не оружие превентивного удара. Это не оружие ведения обычной войны. Это оружие, которое будет применяться в том случае, если против России будет применено ядерное оружие. А уже кем там, Америкой, другими странами НАТО или еще какими-то государствами, которые обладают ядерным оружием, уже дело десятое. Оружие «Судного дня», как его называют на Западе, призвано показать, где Россия проводит черту в вопросе применения ядерного оружия», — сказал он.Издание «Военно-промышленный курьер» при этом акцентирует внимание, что российский «Посейдон» может спровоцировать оползни, последующий за ним суперцунами, а также распространение радиоактивной воды. В итоге гигантская волна просто смоет с лица Земли Вашингтон и другие американские города. Затронет стихия и Европу.

в эфиреотметил, что беспилотный подводный аппарат вполне можно использовать для доставки заряда к вулкану.

«Что касается “Посейдона”, то единственное разумное применение – это термоядерный боеприпас особо большого калибра, доставка в назначенную точку, в том числе и в этом варианте», - заключил Сивков.

Добавим, по данным американских СМИ, в настоящее время в США нет аналогов российским «Посейдонам».