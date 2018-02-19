Способность ПРО Израиля поражать объекты в космосе назвали сомнительной

Виктор Мураховский напомнил НСН, что никаких доказательств заявленных характеристик испытанной Израилем системы ПРО пока не представлено.

Минобороны Израиля сообщило об испытании противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела-3»). Как заверяют в ведомстве, эта система способна перехватывать баллистические ракеты в космосе, передает РИА «Новости». В испытаниях комплекса также участвовали представители США.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал НСН, что никаких доказательств заявленных характеристик испытанной Израилем системы ПРО пока не представлено.

«Заявление о перехвате в космосе – весьма сомнительное заявление хотя бы потому, что высоты перехвата не объявляются. А официальной границы, где заканчивается атмосфера и начинается космос, в принципе нет. Поэтому говорить, какие конкретные технические параметры этой ракеты ПРО, преждевременно. Пока это все просто слова», - заметил он.

Эксперт напомнил, что нашей системой предупреждения о нападении еще в 2017 году были зафиксированы испытания в Средиземном море.

«Это тоже были совместные испытания Израиля и США», - уточнил он.

По словам собеседника НСН, у России в системе ПРО есть более мощное оружие.

«Я имею в виду систему ПРО А-235 Москвы и Московского промышленного района – модернизированную ракету, которую недавно испытывало Министерство обороны на полигоне Сары-Шаган», - заключил он.

Напомним, по сообщениям Минобороны, испытания российской модернизированной противоракеты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане в конце ноября прошлого года.