Спецподразделения по борьбе с дронами создадут в Росгвардии

В составе Росгвардии могут быть созданы спецподразделения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Замдиректор ведомства Сергей Меликов рассказал «Известиям» , что этим вопросом занимаются военнослужащие центра специального назначения совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО.

Военное ведомство сегодня сообщило, что атаки с помощью дронов могут быть организованы в любой стране. Также по сообщениям Минобороны для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе боевики использовали 13 ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщает Ura.ru .