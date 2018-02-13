Создание мобилизационных резервов дорого обойдется России

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Эксперт в эфире НСН напомнил, что мобрезервы существуют и в других странах.

Система создания мобилизационного резерва заработает в 2018 году в полном объёме по всей России. Для этого производились необходимые реформы , а в некоторых регионах - успешные эксперименты. Военнослужащие резерва будут обязаны ежегодно приходить на сборы, а в случае крупных учений, чрезвычайных ситуаций или угроз безопасности страны их могут призвать на службу. Всем, кто заключил контракт на работу в подобной системе, будет начислен оклад. Его размер будет зависеть от региона. При этом 100% оклада будет выплачиваться в период сборов или службы, в остальное время военнослужащие смогут рассчитывать на 12% от него, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в эфире НСН посчитал создание мобилизационного резерва необходимым шагом.

«Наличие мобилизационного резерва – абсолютно необходимая вещь. В Советском Союзе такой мобилизационный резерв был, проводились сборы офицеров запаса, велась очень целеустремлённая системная работа по созданию резерва. Это нужный, необходимый шаг. Комплектовать резервы нужно не только для обеспечения действий сухопутных войск, но и для авиации», - отметил эксперт.

По словам Александра Бартоша, этот проект будет стоить существенных затрат бюджетных средств.

«Если мы хотим иметь подготовленный мобилизационный резерв, готовый для действий в любых сложных условиях, то нужно идти на необходимые затраты. Дёшево – хорошо не бывает», - уточнил собеседник НСН.

Как подчеркнул эксперт, подобная система существовала не только во времена СССР, но и в настоящий момент в странах НАТО.

«Опыт других стран и международных организаций, действующих в сфере обеспечения международной безопасности, показывает, что такой резерв является неотъемлемым атрибутом многих государств. Он есть в США, Германии и других странах», - напомнил Бартош.

Контракты на службу в мобилизационных резервах будут заключаться на три, пять или более лет. Для этого нужно будет явиться в военкомат и принести паспорт и военный билет, сообщает Ura.ru . Стоит отметить, что кроме ежегодных сборов, продолжительность которых варьируется от 20 до 30 дней, военнослужащие обязаны будут учиться 2-3 дня в месяц.