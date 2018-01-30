Шаманов поприветствовал увеличение числа контрактников в ВДВ

ФОТО: НСН/Екатерина Москвич

Бывший командующий ВДВ в эфире НСН одобрил тенденцию по сокращению числа призывников в ВДВ.

Количество призывников, распределённых в ВДВ, сократилось в два раза за последние два года. Об этом 30 января рассказали в министерстве обороны РФ. В ведомстве пояснили, что уменьшение числа призывников в ВДВ связано с ростом количества контрактников в данном роде войск. Так, в некоторые соединения новобранцы и вовсе не распределялись, а в некоторые попадали 100 человек, сообщают «Известия» .

Председатель комитета Госдумы по обороне и безопасности, бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов в эфире НСН одобрил такую тенденцию.

«Безусловно, это хорошо. ВДВ элитны не только по названию, но и являются высоко подготовленным родом войск, который способен в течение 24 часов решать задачи в любой точке мира. Исходя из этой концепции, мы разработали своё видение ещё в 2012 году и пришли к мнению, что ВДВ должны состоять на 80% из контрактников и по 10% воинов весеннего и осеннего призывов. Поэтому мы сразу мы подняли планку по требованиям, у нас более 70% - это люди с высшим, неоконченным высшим или средним специальным образованием (это среди призывной молодёжи)», - рассказал Герой Российской Федерации.

По словам Владимира Шаманова, состав ВДВ укомплектуется контрактниками до 80% в течение 1,5 – 2 лет.

«Сейчас ВДВ на подходе к этому идеальному состоянию. Я думаю, что в течение 1,5-2 лет Генштаб доведёт эту цифру до указанных показателей», - заявил Шаманов.

В то же время глава комитете ГД по обороне и безопасности подчеркнул, что увеличение доли контрактников наблюдается не только среди военнослужащих ВДВ.

«В подводном флоте вообще 100% контрактников должно быть, учитывая их условия службы, пребывания в автономных походах от двух до четырёх месяцев. Там должны быть профессионалы высочайшего уровня. Это же касается РВСН, подразделений боевого применения ВКС. Но это больше вопрос к Генштабу. Он определяет процентное соотношение, исходя из возможностей, в том числе финансовых», - заключил в эфире НСН Шаманов.

Стоит отметить, что во время осеннего призыва 2017 года в ряды ВДВ распределили около 5 тысяч военнослужащих. Они уже приняли присягу. В Минобороны также подчеркнули, что призывники за время службы в ВДВ успевают совершить до 10 прыжков с парашютом, а также принять участие в учениях.