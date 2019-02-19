«Примитивное оружие»: Новую украинскую ракету «Нептун» назвали российской

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России заявил НСН, что представленная ракета сделана на основе российских разработок и имеет преувеличенные характеристики.

На международной выставке IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 Украина представила крылатую ракету «Нептун». В ходе выставки украинским «Спецтехноэкспорт» были расскрыты ее характеристики. Так, по словам представителей компании, экспортный вариант нового оружия способен поразить надводный корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн на дальности до 280 километров. Масса каждой ракеты составляет 670 килограммов, масса осколочно-фугасной боевой части равняется 145 килограммам.

Бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в эфире НСН усомнился в правдивости характеристик ракеты (слушайте аудио).

«Скорее всего, основа ее, это наша российская ракета. Называть ее крылатой (нельзя), она не подходит под характеристики, под диапазон и под дальность соответственно. Поэтому, это так сказать примитивное оружие. Во-первых, крылатой ракетой называться она не может. Во-вторых, взрывчатое вещество, боевая часть в 145 килограммов, это достаточно много. Характеристики этой ракеты немного несопоставимы с точки зрения того, что мощность, дальность полета и масса боевой части. Такие характеристики на сегодняшний день не соответствуют истине. Во-первых, я думаю, что это преувеличение. Во-вторых, как всегда наши братья украинцы выдают за свое то, что было ранее разработано», — рассказал

Напомним,в эфиреназвал украинскую ракету «Нептун», которая, по словам заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь способна «бить вглубь территории России», мифом.