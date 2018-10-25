«Право на оружие»: Датчики на оружии приведут к слежке за законопослушными гражданами

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев

Председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в эфире НСН выступил против инициативы МВД по оснащению всего оружия датчиками слежения.

Все оружие в России предложили оснастить датчиками слежения. С таким предложением выступили в НПО МВД России «Специальная техника и связь» (СТиС). Авторы инициативы предполагают, что нововведение поможет эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в колледже Керчи, передает РИА Новости. В НПО отметили, что электронный датчик-накопитель можно будет устанавливать в приклад или корпус еще на стадии изготовления оружия. Уже выпущенное оружие будет оснащаться такими устройствами, после того, как владелец придет продлевать лицензию. Инициативу планируется еще обсудить с представителями Росгвардии.

«Идиотской» и нарушающей права человека назвал инициативу в эфире НСН председатель движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв.

«Что делать владельцу оружия, живущему рядом со школой или садиком? Там датчик будет звенеть постоянно. Если кому-то нужно пройти до метро мимо садика, - ему придется делать хитрый «противоторпедный» манёвр радиусом в 300 километров? Эта инициатива нарушает права на конфиденциальность, на закрытость личной жизни. По сути, это слежка. Я, например, ношу оружие постоянно. И что, полиция очень хочет знать, где я нахожусь? Но за восемь лет владения оружием у меня нет ни одного правонарушения. Полиции больше нечем заняться, кроме того, чтобы следить за людьми, которые преступления не совершают? Кроме того, непонятно, кто будет оплачивать весь этот «банкет»?» - заявил он.

По статистике, владельцы легального оружия, как правило, не входят в число закоренелых преступников.

«Если преступник задумал совершить преступление, он удалит этот датчик. Они собираются у преступников тоже все оружие чиповать? Почему они хотят следить за законопослушными гражданами? Менее 0,013 процента владельцев легального оружия совершают преступления. Часть из этих действий – необходимая самооборона, которую наши правоохранители считают преступлением. На заседании Росгвардии в Ростове-на-Дону приводилась статистика, по которой на 4,3 млн владельцев оружия за 2017 год было выявлено 25 нарушений и только в 13-ти случаях были возбуждены уголовные дела», - отметил Шмелев.

Председатель движения «Право на оружие» полагает, что в массовой расправе в Керчи виновато само учебное заведение, проблема не в легальном оружии, которое было у Владислава Рослякова.

«Проблема в учебном заведении. Росляков ходил по колледжу в футболке с надписью «ненависть», был некоммуникабельным – и никто не обратил на это внимания. А виноват оказываюсь я…», - сказал Шмелёв.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль над оборотом оружия в стране и заявил, что ждёт конкретных предложений, в том числе и законодательного характера. Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, что нет смысла увеличивать возрастной ценз на покупку оружия и добавлять бюрократии в процесс получения лицензии.