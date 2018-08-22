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Армия и вооружение

Потерянная в море. СМИ снова сообщили о неудачных испытаниях ракет Путина

22 Августа 2018 в 08:19
Потерянная в море. СМИ снова сообщили о неудачных испытаниях ракет Путина
Американский телеканал сообщил о планах России искать упавшую ракету с ядерным двигателем в Баренцевом море.

Американский телеканал CNBC сообщает, что Россия готовится к поиску упавшей в Баренцево море ракеты с ядерным двигателем. По данным анонимным источников телеканала, знакомых с докладом разведки США, российская ракета с ядерной установкой упала в море в результате неудачных испытаний в ноябре 2017 года, пишет Газета.ру.

CNBC напоминает, что в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин рассказал всему миру о новых ракетах с ядерными двигателями и бесконечной дальностью поражения. Однако, по данным телеканала, до сих пор не было ни одного удачного испытания нового оружия. Источники сообщили журналистам еще в мае этого года, что Россия провела испытания четырех ракет в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, и каждое из них завершилось неудачей. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков подтвердил НСН, что в этих сообщениях речь шла именно о ракете «бесконечной дальности», о которой говорил президент РФ. Однако, по словам эксперта, создать такую ракету практически невозможно.

Военный аналитик подтвердил неудачные испытания крылатых ракет с ядерной установкой
«Буквально все ученые, с которыми мне довелось иметь дело, говорят одно: создать ракету в пределах крылатой ракеты, 2-2,5 тонны, с ядерной энергетической установкой, в принципе, невозможно. Ядерная энергетическая установка не обеспечит большую дальность полета по одной простой причине: создать активное тело реактора, которое будет способно обеспечивать разгонку температуры воздуха с нуля до 3-3,5 тысяч градусов в участке в один метр практически невозможно», — разъяснил Сивков.

По данным CNBC, самым успешным испытанием российской ракеты с ядерным двигателем стал полет продолжительностью чуть более двух минут, когда ракета пролетела порядка 35 километров перед крушением. Самым неудачным пуском стал полет на 8 километров за четыре секунды. Отмечается, что Россия отрицает неудачные тесты своих ракет.

В сети новые сообщения CNBC уже вызвали подозрения, пишет РЕН.ТВ. Пользователи указывают на тот факт, что у американских СМИ нет ничего кроме анонимных источников и ссылок на секретный доклад разведчиков.

Ранее в мае тот же телеканал CNBC со ссылкой на источники в американских спецслужбах сообщил о том, что российские гиперзвуковые планирующие блоки комплекса «Авангард» будут готовы к использованию к 2020 году.
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