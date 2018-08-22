Потерянная в море. СМИ снова сообщили о неудачных испытаниях ракет Путина

Американский телеканал сообщил о планах России искать упавшую ракету с ядерным двигателем в Баренцевом море.

Американский телеканал CNBC сообщает, что Россия готовится к поиску упавшей в Баренцево море ракеты с ядерным двигателем. По данным анонимным источников телеканала, знакомых с докладом разведки США, российская ракета с ядерной установкой упала в море в результате неудачных испытаний в ноябре 2017 года, пишет Газета.ру.

CNBC напоминает, что в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин рассказал всему миру о новых ракетах с ядерными двигателями и бесконечной дальностью поражения. Однако, по данным телеканала, до сих пор не было ни одного удачного испытания нового оружия. Источники сообщили журналистам еще в мае этого года, что Россия провела испытания четырех ракет в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, и каждое из них завершилось неудачей. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков подтвердил НСН, что в этих сообщениях речь шла именно о ракете «бесконечной дальности», о которой говорил президент РФ. Однако, по словам эксперта, создать такую ракету практически невозможно.

